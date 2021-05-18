ماكرون: نستهدف تطعيم 40% من سكان أفريقيا بلقاحات كورونا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تعتزم تزويد الدول الأفريقية بجرعات من لقاح «كوفاكس» المضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه كان هناك هدف بتطعيم حوالي 40% من سكان القارة الأفريقية، ومشيرا إلى أن العمل جارِ حاليا على مبادرة قوية تستهدف إنتاج التطعيمات واللقاحات داخل القارة الأفريقية، وذلك من خلال شراكات صناعية بين الدول الأفريقية وعدد من الشركات المنتجة للقاحات.

وأضاف «ماكرون»، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لقمة دعم الاقتصاديات الأفريقية، الذي بثته قناة extra news، على الهواء مباشرة، أن تلك المبادرة من المفترض أن تساعد في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل القارة الأفريقية، خلال النصف الثاني من العام الجاري، موضحا أن فرنسا طلبت من عدة منظمات معنية بالأمر إزالة كافة المعوقات التي تقف في طريق هذا الهدف.

وأردف ماكرون أن فرنسا تعمل على تذليل كافة العقبات أمام هذا الأمر، سواء التي تتعلق بحقوق الملكية أو العوائق الصناعية والطبيبة، التي قد تمنع من حدوث هذا الأمر، معلنا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تساعد على توفر اللقاحات لمواطني القارة الأفريقية.

وصرح أن العمل جارِ حاليا لاستهداف تطعيم 40% من سكان القارة الأفريقية، بنهاية العام الحالي، بدلا من 25% فقط كما كان مخططا في السابق، مؤكدا أن هذا الهدف من السهل الوصول إليه، إذا تم تخصيص التمويل اللازم له، ومشيرا إلى أن هذا ما توصلوا إليه خلال مناقشات دعم الاقتصاديات الأفريقية.