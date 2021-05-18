أم شهيد: «ماعرفتش إبني عمل إيه غير من مسلسل الاختيار2»

قالت السيدة سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور، أن مسلسل «الاختيار2» عرف الجميع بمن ضحوا بحياتهم وعمرهم فداء لبلادهم، موضحة أنه ليس كثيرا عليهم تذكرهم والترحم عليهم وتذكير الناس ببطولاتهم، لافتة إلى أنها تشكر القائمين على المسلسل لإبرازهم أدوار الشهداء مع شكر الممثل أحمد قنديل، الذي قدم دور ابنها، مبينة أنها شعرت بأن الممثل الذي أدى دورها بمثابة ابنها.

وتابعت باكية: «إسلام ابني كان أول شهيد وكان سايق المدرعة واتصاب ومحسش وقال ننزل نكمل. القائد قاله إنت المصاب مش أنا، فقاله ننزل نكمل حتى وأنا مصاب، فالقائد قاله إتشاهد يا إسلام والمنظر كان صعب بالنسبة لي بس رفع رأسي عاش راجل ومات بطل وكان نفسه يعمل أكثر من كده وكان بيتمنى يموت شهيد، قبل ما يموت بقوله بنزعل على الناس اللي بتموت قالي يا ريت أموت شهيد حد يطول وكتب على صفحته الشهادة دي مش لأي حد».

فيما قالت السيدة حمدية أبو العنين، والدة الشهيد ماجد عبد الرازق، خلال استضافتها في برنامج «الحياة الآن» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل اليوم الثلاثاء، أنها لم تكن تتابع المسلسل، ولكن كثيرين أرسلوا لها ليخبروها أن ابنها ماجد موجود في تتر المسلسل مما جعلها تتابع المسلسل بانتظام، مبينة أن أمهات الشهداء تعرف جميع من ضحوا بأراوحهم من أجل مصر، لافتة إلى أن المسلسل أبرز لمحات عن الشهداء متابعة: «أنا مكنتش أعرف ابني عمل إيه بالضبط غير إنه عمل بطولي، بس الاختيار وضحلي الحكاية كلها وأنا مكنتش أعرف يعني إيه أمن وطني، بس دور ابني جه وهو كان بيشتغل بضمير وقتل اللي كانه رايحين يضربوا المطار والطيارة، وهما وضحوا إنسانية ماجد وتعامله مع الناس».