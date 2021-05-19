الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 21 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شباب من بلدتي الظاهرية وبني نعيم، وهم: فادي محمود الخضور، وأشقائه محمد، ومصطفى، وعبدالله، ويوسف، وخليل، وخالد مصطفى الخضور، وعز الدين إبراهيم منسية، ومحمد ياسين حسن منسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين، وهم: عودة صبيح حمايل (36 عاما) من بيتا، وبشير زيادة من مادما، وعمرو عماد زياد ريحان.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، 3 شباب، وهم: عبد الله فريد أبوالرب (21 عاما)، من قباطية، وحسن مصطفى جرادات (38 عاما) من السيلة الحارثية، ومحمود حسن أبوالحسن (38 عاما).

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، 4 فلسطينيين بينهم فتيان، وهم: إياد يوسف حساسنة (37 عاما)، ويونس محمد حساسنة (31 عاما) من بلدة العبيدية، ومحمد خالد العمور (16 عاما)، وسند طلال العمور (16 عاما) من بلدة تقوع.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: الشجاع جابر درويش ( 36 عاما) من بلدة بيرزيت، وجلال الخطيب (20 عاما) من قرية بلعين.