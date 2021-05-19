عامل يقتل شقيقه بطعنة في سوهاج

لقي عامل مصرعه بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، إثر إصابته بجرح طعني في الجانب الأيمن.

فيما أبلغ والد المجني عليه، الأمن بأن المجني عليه سقط من الطابق الثاني من المنزل على سيخ حديدي، لإبعاد الشبهة عن نجله الآخر، لكن المباحث تمكنت من كشف تفاصيل الواقعة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «محمود. م. م»، 25 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة" أثر إصابته بجرح طعني بالجانب الأيسر.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز، بالفحص وسؤال والده «محمد. م. ج» 53 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بالطابق الثاني بالمنزل انزلقت قدماه وسقط علي سيخ حديدي مما أدي لإصابته التي أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

توصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلى عدم صحة ما جاء بأقوال والد المتوفى، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المتوفى «أحمد. م. م»، 20 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بقيامه بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات أسرية.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.