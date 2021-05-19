الجامعات: تحديد موعد امتحان الطلاب المعتذرين بسبب كورونا خاص بالكليات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا تجهيزاتها واستعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري ٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، المقرر انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أنه تم إتاحة الحرية للكليات لتحديد نمط وآليات الامتحانات وفقا لقدراتها، مع التشديد على الالتزام بقواعد التعليم الهجين، فضلا عن إخطارها بشأن تحديد موعد امتحانات الطلاب المعتذرين بسبب كورونا سواء كانت مع امتحانات التخلفات أو بعدها أو بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن مجلس الجامعة شدد على ضرورة انتهاء كافة التجهيزات المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، من حيث وضع الجداول والانتهاء من تدريس المقررات والمناهج، مع التأكيد على ضرورة اتباع معايير السلامة والوقاية، في ظل إجراءات الدولة لمجابهة تفشي مرض كورونا، موضحا أنه تم إتاحة الحرية للكليات بتحديد موعد إجراء امتحانات الطلاب المعتذرين خلال الفصل الدراسي الأول سواء كان من خلال تطبيقها قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني أو بعده.

الجامعات : التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة خلال أعمال الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة، أنه جرى التأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وضرورة ألا تخرج أسئلة ورقة الامتحان لكل مادة عن المقرر الدراسي، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة بجميع القرارت الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بارتداء الكمامة.

وكشف مصدر مسؤول بجامعة القاهرة، أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة وضع جداول الامتحانات وأن يتم مراعاة الظروف الراهنة والمتعلقة بفيروس كورونا، مع ضرورة استكمال المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن المجلس شدد إتاحة الفرصة لجميع الكليات على مستوى الجامعات لتحديد واختيار الموعد المناسب لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المعتذرين عنها بسبب كورونا سواء قبل انطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بفترة معينة أو بعدها، وذلك وفقا لإمكانياتها، مؤكدا أن المجلس شدد أيضا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وعدم السماح لأي شخص بالدخول للجامعة دون ارتداء كمامة .