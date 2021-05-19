5 وفيات و51 إصابة و«زيرو تحرش» في أسبوع العيد بالبحر الأحمر

شهدت مدن البحر الأحمر حوادث طرق خلال أسبوع العيد، أسفرت عن 5 وفيات بينها سيدة أجنبية، لقيت مصرعها متاثرة باسفكسيا الغرق بالغردقة، و4 رجال نتيجة حوادث سيارات بطرق البحر الأحمر، و51 مصابا نقلوا للعلاج بمستشفيات مدن البحر الأحمر، بينما لم تسجل أقسام الشرطة أي حالة تحرش رغم الآلاف الذين سافروا إلى مدن البحر الأحمر لقضاء إجازة العيد على شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر خلال أسبوع العيد، بلاغات عن عدد من حوادث السيارات على طرق (الزعفرانة - رأس غارب) و(رأس غارب - الغردقة) و(سفاجا - قنا) و(القصير - قفط) و(القصير - مرسى علم) و(الشلاتين َ- حلايب) جنوب محافظة البحر الأحمر، أسفرت عن مصرع 4 بينهم أجنبية نتيجة اسفكسيا الغرق بأحد الشواطئ شمال مدينة الغردقة، و4 رجال نتيجة حوادث، بينهم ضابط شرطة بمباحث قسم شرطة ثان الغردقة، وأُخطرت الجهات المختصة لعمل اللازم.

ودفع مرفق البحر الأحمر بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفيات الغردقة العام ورأس غارب وسفاجا والقصير والشلاتين المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وخفيفة، وخرجوا جميعا بعد تلقي العلاج اللازم.

وأوضحت الجهات الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، أنّ أقسام الشرطة لم تتلق بلاغات بحالات تحرش خلال أسبوع العيد، وجرى غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات، وانتشرت الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة، وكثّف أفراد الخدمة المترجلة في الشوارع والميادين عملهم، فضلا عن تعزيز الخدمات خاصة في المدن السياحية.

وشهدت الفناق والمنتجعات السياحية بمدن البحر الأحمر، توافد الآلاف من النزلاء لقضاء إجازة عيد الفطر، حيث أعلن عدد من الفنادق أنّها كاملة العدد في العيد ولم تتلق حجوزات لارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، والتي وصلت إلى 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.