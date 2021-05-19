ضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص بالسادات وتحرير 172 محضرا بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، حملة تفتيشية مكبرة بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة عن وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية و التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة أسفرت عن تحرير 172 محضرا تموينيا تنوع ما بين 86 محضر مخالفات مخابز و86 محضر مخالفات أسواق، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية بندر تلا لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بناحية تلوانه مركز الباجور لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 26 كجم من اللحوم غير صالحة للاستخدام .

ضبط 20 طن سكر مجهول المصدر

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنه تم تحرير محضر آخر ضد صاحب مصنع تعبئة مواد غذائية بناحية مدينة السادات لإدارته النشاط بدون تراخيص من الجهات المختصة فضلا عن حيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 20 طن سكر و 15 طن دقيق فاخر وطن مسلي صناعي جميعها مجهولة المصدر .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.