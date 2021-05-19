انفجر في وجهه.. مصرع طفل أثناء تزويد إطار سيارة بالشرقية

لفظ طفل لم يتجاوز عمره 12 سنة، أنفاسه الأخيرة في مستشفى الجمالية المركزي بمحافظة الدقهلية، الذي وصل إليه إثر إصابته بتهتكات في الوجه والجبهة ونزيف بالمخ، بعدما انفجر إطار إحدى السيارات في وجهه، أثناء قيامه بتزويده بالهواء، خلال عمله بورشة كاوتشوك في «عزبة 9»، بدائرة مركز صان الحجر، بمحافظة الشرقية.

وصول طفل مستشفى الجمالية مصاباً بتهتك في وجهه

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة الجمالية من مستشفى الجمالية المركزي، بوصول طفل يُدعى «محمد محمود أحمد محمد حمزة»، 12 سنة، طالب، ومقيم بعزبة «الثلاث كباري»، بدائرة مركز صان الحجر، في محافظة الشرقية، مصاب بجروح تهتكية بالجبهة والوجه من الجهة اليسرى، واشتباه نزيف بالمخ، إدعاء حادث عارض، وتوفى فور وصوله المستشفى.

والد الطفل: إطار السيارة انفجر في وجهه

انتقل ضباط مركز شرطة الجمالية إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال كل من والده المدعو «محمود أحمد محمد حمزة»، 40 سنة، عامل، وعمه المدعو «محمد أحمد محمد حمزة»، 47 سنة، عامل، يقيمان بذات العنوان، في محضر الشرطة، أكدا أنه أثناء عمل الطالب بورشة كاوتشوك كائنة بـ«عزبة 9»، دائرة مركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، وحال قيامه بتزويد إطار إحدى السيارات بالهواء، انفجر الإطار في وجهه، مما أدى إلي حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة برقم 21 أحوال مركز الجمالية لسنة 2021 ، ويجري إرساله إلى مديرية أمن الشرقية جهة الاختصاص، للعرض على النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.