مواصفات الشقة المنطبق عليها مبادرة التمويل العقاري

مع انتظار الإعلان عن تطبيق مبادرة التمويل العقاري، يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن مواصفات الشقة التى تنطبق عليها مبادرة التمويل العقاري.

ووفقا لتصريحات البنك المركزى، بشأن مبادرة التمويل العقاري، أن هناك 4 مواصفات لابد أن تتواجد بالوحدة السكنية، التى تنطبق عليها المبادرة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواصفات الوحدة السكنية التى ينطبق عليها مبادرة التمويل العقاري.

مواصفات الشقة التى تنطبق عليها مبادرة التمويل العقاري

1- أن تكون الوحدة مسجلة.

2- أن تكون الوحدة ليس عليها أي مخالفات.

3- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب.

4- أن تكون الوحدة جاهزة للمعيشة.

وتشمل مبادرة التمويل العقارى شقق وزارة الإسكان التي يتم طرحها لمحدودي الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، أو للإسكان المتوسط «سكن مصر- دار مصر» أو للإسكان الفاخر في مشروع «جنة».

كما تشمل المبادرة عملاء وزارة الإسكان الأكثر استفادة من المبادرة الجديدة، وكذلك المبادرات القديمة التي تم إطلاقها عام 2014، بسبب انتهاء وزارة الإسكان من تشطيب الشقق والمشروع بشكل كامل قبل التسليم.

وتستهدف مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، محدودي ومتوسطي الدخل، وتكمن الشروط العامة للمبادرة في ثمن الوحدة السكنية، والحد الأقصى لدخل الأسرة أو الفرد.

كما أتاحت المبادرة فرصة الاستفادة من المبادرة، للمواطنين ممن هم فوق سن الـ60 عاما، ولكن بشرط سداد نسبة أكبر في قيمة مقدم الوحدة والذي قد يصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي بشأن شروط الحصول على مبادرة التمويل العقارى.

على أن يتم تقسيط باقي مبلغ الوحدة السكنية للأفراد من أصحاب المعاشات حتى 15 عامًا.

ولا تختلف شروط الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري، عن الشروط العامة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، ومن أبرز تلك الشروط، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو العاملين بها.