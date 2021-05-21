وقف ضخ المياه برأس غارب بعد حدوث كسر في «خط الكريمات»

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان لها، اليوم، بتوقف ضخ المياه للمنطقة الجنوبية بمدينة رأس غارب، نتيجة حدوث كسر بخط مياه الكريمات المغذي لمدينة رأس غارب، وجاري إصلاح الكسر وسيتم إعادة ضخ المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وفي سياق آخر، كلف رئيس مدينة رأس غارب أعضاء المتابعة الميدانية ومسئولى الضبطية القضائية بتكثيف الحملات للتأكد من التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد العمل والغلق المقررة من رئاسة الوزراء لمواجهة جائحة كورونا وتوقيع الغرامات الفورية للمخالفين .

ومر أعضاء الحملة على المحلات ووسائل المواصلات الداخلية بالمدينة وتم التأكد من الالتزام بالإجراءت الاحترازية والوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وحررت الحملة 9 مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءت الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات وتوقيع الغرامات الفورية، وشددوا على استمرار أعمال الحملة يوميا فى الفترة الصباحية والمسائية بجميع قطاعات المدينة .

حملات تطهير وتعقيم المصالح الحكومية

فيما كلف اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، إدارة العلاقات العامة بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية.

وأفاد رئيس المدينة بتطهير وتعقيم مبنى إدارة المرور وإدارة الشئون الاجتماعية بشارع الإذاعة، مضيفا أن اعمال التطهير والتعقيم مستمرة حفاظا صحة المواطنين المترددين على هذه الجهات والعاملين بها.

يأتى هذا فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحتزازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على حياة المواطنين بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.