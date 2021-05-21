دقيقة حداد على روح «سمير غانم» في بروفات فرقة بني سويف المسرحية

أوقفت فرقة بني سويف المسرحية، بروفة مسرحية «أحدب نوتردام»، للوقوف دقيقة حداد على روح الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية، أمس الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وطلب «أحمد البنهاوي»، مخرج بقصر ثقافة بنى سويف، وقف بروفات مسرحية «أحدب نوتردام»، على مسرح قصر ثقافة بنى سويف للوقوف دقيقة حداد على روح الفنان سمير غانم، قائلا: «نتقدم إلى أسرة الفنان الراحل سمير غانم وجمهوره العريض بخالص المواساة».

وغيّب الموت الفنان الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عامًا، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، إثر تدهور حالته الصحية.

نشأة الفنان سمير غانم ومرحلة طفولته

ولد الفنان سمير غانم، في عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط، عام 1937 وانضم بعد الثانوية العامة إلى كلية الشرطة، اقتداءً بوالده الذي كان ضابط شرطة، ولكن تم فصله منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين، فنقل أوراقه إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، كما انضم للفرق الفنية فيها والتي كانت بداية لطريقه الفني.

الراحل سمير غانم قضى فترة طفولته في بني سويف برفقة والده

ورغم أن الفنان سمير غانم ليس من مواليد محافظة بني سويف، إلا أنه ذكر أنه أقام بها فترة ليست بالقصيرة برفقة والده الذي كان ضابطا هناك، إذ كان يتولى رئاسة مكتب شؤون العربان، والمسؤول عن حل الخلافات بين القبائل.

وقال الراحل في تصريحات تلفزيونية سابقة مع الإعلامية «وفاء الكيلاني»: «أقمت فترة أثناء طفولتي ببني سويف برفقة والدي الذي كان يعمل ضابطا هناك، وفي إحدى أعمالي الفنية ذكرت كلمة بني سوافيا، نسبة إلى بني سويف، لأنني احببتها بحكم اقامتي بها لفترة طويلة».

موعد ومكان جنازة سمير غانم: عقب صلاة الجمعة

وأعلنت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة، وتشييعها من مسجد المشير في التجمع الخامس.

يذكر أن الفنان سمير غانم، أصيب بإعتلال كلوي ماتسبب في تدهور حالته الصحية، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وإصابة زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز التي تخضع للعلاج بأحد مسشتفيات القاهرة الجديدة بسبب الفيروس وحالتها الصحية غير مستقرة، وتعاني من تعب شديد ويتم وضعها على أجهزة تنفس صناعي بعض الوقت وممنوع عنها الزيارة.