سمير غانم يتحدث عن ملابسه: مرة وحيدة لبست فيها بدلة

اعتاد الفنان الراحل سمير غانم، ارتداء أزياء مختلفة ذات طابع خاص به فقط، وسبق وذكر في أحد اللقاءات التلفزيونية أنها تكون من تصميمه.

وسمير غانم كان من أكثر المشاهير الذين يستخدمون الاكسسوارات في حياته المهنية والشخصية وتميز بالأزياء الغريبة لرونقها الخاص، كما أنه تأثر في شبابه بالملابس التونسية، وكذلك كان يستخدم العديد من النظارات المختلفة والباروكة ذات اللون الأسود أو الرمادي المائل للأبيض.

وفي أحد لقاءات أسطورة الكوميديا سمير غانم السابقة مع الإعلامية منى الشاذلي الذي يعرض على شاشة CBC تحدث «سمورة» أنه يفضل الملابس الخفيفة قائلا: «أنا طول عمري بحب اللبس الخفيف البالطو ده أخر حاجة افكر فيها أو القميص والكرفتة الخنقة مبحبهاش، دايما لبسي خفيف وبضطر البس بدلة لو هروح مناسبة».

وعن المرة الوحيدة التي ارتدى فيها بدلة ذكر الراحل سمير غانم مازحا: «مرة وحيدة اللي لبست فيها بدلة وحسيت فيها أني محترم أوي ساعة فرح دنيا ورامي، مكنش لي حل تاني، مكنش ينفع ادخل كده واديها للعريس هيرجعهالي تاني»، كما أنه في كتب كتابها لم يرتدي «بدلة أو كرفتة».

كما أوضح أنه يشعر بتوتر من الرسميات وخاصة في حفل زفاف ابنته دنيا: «أنا بتوتر من الرسميات شوية وفرح بنتي بتوتر كتير».

وفي حوار آخر لسمير غانم مع الناقد الفني طارق الشناوي بمناسبة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تحدث عن حبه للشعر المستعار أي الباروكة قائلا: «لما ظهر جيمس بوند، كنت من عشاقه وأنا صغير وقتها، لقيت صلعته تجنن، فظهرت بدون باروكة، علشان أجرب الستايل فتحتلي الطريق لأدوار كتيرة».

وبعد لقاء أسطورة الكوميديا في مصر والوطن العربي، بالفنان الأمريكي رود شتايجر، الذي كان يزور مصر قبل أكثر من 40 عاما، تغير اتجاهه حيث وجده سمير غانم يرتدي باروكة، قائلا: «قلت له هل الممثل لما يلبس باروكة يخرج في الشارع، قال لي لازم الناس تراك بالطريقة التي أحبتك عليها، فروحت جبت بواريك من أغلى ما يمكن، ومن أمريكا».