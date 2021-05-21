تطوير طرق تقسيم حي الزيتون السياحي في رأس سدر «صور»

تشهد مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، طفرة تنموية غير مسبوقة في كل المجالات، لتقديم خدمات ترفيهية للمواطنين.

قال علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جار استكمال أعمال رصف الطرق بتقسيم حي الزيتون السياحي، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

تطوير الطرق الرئيسية بالمدينة

وأوضح رئيس المدينة أنه جار تطوير عدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، من بينهم طريق القرى السياحية، و طريق رأس سدر أبوصويرة «طريق الحارة البطيئة»، وإنشاء طريق يربط المدينة بمنطقة السادات، مرورًا بحي الستميات، وتطوير وتجميل منطقة السوق التجاري بالكامل بشكل يتناسب مع المظهر الحضاري للمدينة.

إنشاء ممشى بمنطقة كورنيش رأس سدر

وأشار إلى أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه بالبدء في إنشاء ممشى بمنطقة كورنيش رأس سدر، ليكون متنفس يليق بالمدينة، التي تعد إحدى الوجهات السياحية بالمحافظة، إضافة إلى التطوير الشامل بالمدينة في كل المجالات.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس المدينة، اليوم الجمعة، لأعمال تطوير الطرق بتقسيم حي الزيتون.

ووجه رئيس المدينة الشكر للقيادات التنفيذية بالمحافظة، لدعمهم الدائم لتنمية و تطوير المدينة .

وأوضح أنه جرى تسوية وتمهيد كل الطرق بتقسيم حي الزيتون وإنارتها، ومن المقرر أن يجري تركيب كل العلامات المرورية بها، عقب الانتهاء من أعمال الرصف.

تطوير ورفع كفاءة طريق القرى السياحية

وأكد أنه جار تطوير ورفع كفاءة طريق القرى السياحية والفنادق بالمدينة، بعد توفير الاعتمادات المالية الخاصة بتطويره بتكلفة تقدر بـ 47 مليون جنيه، وتتضمن إعادة رصف وإنارة الطريق بطول 5 كيلو مترًا في كلا الاتجاهين، ويضم كل اتجاه حارتين وتبلغ عرض كل حارة 2.5 مترًا.