سبب وفاة سمير غانم.. مشاكل في الكلى وكورونا

تباينت الأسباب حول وفاة سمير غانم، الذي رحل عن دنيانا أمس الخميس بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ84 عاما، ما بين إصابته بالكلى وكورونا.

سبب وفاة سمير غانم حسب ما ذكرتها وسائل طبية، بأنها مشكلات في الكلى، بالإضافة لمشاكل صحية في أغلبية أجهزة الجسد، وأصيب عقب ذلك بفيروس كورونا بعد أن أصيبت به كل من زوجته دلال عبدالعزيز وابنته دنيا سمير غانم.

سبب وفاة سمير غانم: مشاكل صحية

وكان جثمان سمير غانم قد شيعت جنازته منذ قليل من مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر، بحضور عدد كبير من النجوم، منهم يسرا وإلهام شاهين ومحمد حماقي وحمادة هلال.

سبب وفاة سمير غانم الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات سيتم الكشف عنه أيضا اليوم في حلقة عبر إذاعة «نجوم إف إم» من خلال مداخلات هاتفية.

سبب وفاة سمير غانم: فيروس كورونا

وخصصت إذاعة «نجوم أف.إم»، اليوم الجمعة، حلقة خاصة للفنان الراحل سمير غانم، مع الاعلامية آمال العمدة، في برنامج «نجوم من جوه القلب»، التي تحدث فيها عن بداياته وأهم المراحل التي مر بها قبل تحقيقه للنجومية.

كما قامت إذاعة «نجوم أف.إم» بتأجيل حلقة الفنانة سمية الخشاب، التي كان مقررا لها، أمس الخميس، في برنامج «أسرار النجوم»، مع المذيعة إنجي على، ليكون الموعد الجديد على استضافتها، الأسبوع المقبل، وذلك بسبب حالة الحزن والحداد على الفنان الكبير الراحل سمير غانم.

يذكر أن إعادة حلقة الاعلامية الكبيرة الراحلة آمال العمدة مع الفنان الكبير سمير غانم، سيتم إذاعتها مرة أخرى يوم الأحد المقبل الساعة الثانية ظهرا، في برنامج «نجوم من جوه القلب».

وتوفى الفنان الكبير سمير غانم، عصر أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين واستمر فيها لأكثر من أسبوعين، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.