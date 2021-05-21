ناجي إسكندر يكشف عن نسب حماية لقاحات كورونا: أقلها الصيني والروسي

أجاب الدكتور ناجي إسكندر، زميل كلية الجراحين الملكية بلندن، عن أحد الأسئلة المشاعة بين الناس حول اللقاحات، والمتمثل في كيفية عمل اللقاح وإكسابه الجسم البشري للحماية ونسب تلك الحماية من فيروس كورونا المستجد «اللقاح إزاي بيعمل حماية ونسب حمايته».

وأوضح أنه في البداية يجب أن يوضح نسب الحماية التي يحققها كل لقاح، مشير إلى أنه في حالة التطعيم بلقاحات «فايزر وموردنا وأسترزينكا»، فإن الجسم البشري لمن هم فوق الـ18 عاما يكتسبون حماية من الفيروس بنسبة 95% بعدما يتحصلون على الجرعة الثانية من هذه اللقاحات، أما من هم تحت الـ18 عاما، فأجسامهم تكتسب مناعة بنسبة 100%.

وأضاف «إسكندر»، خلال تقديمه لبرنامجه «سعادتك في صحتك مع دكتور ناجي»، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، أنه في حالة تلقي جرعة واحدة فقط من تلك اللقاحات، ووفقا للدراسة أجريت في كوريا الجنوبية، فإن الجسم البشري يكتسب حماية من الفيروس بنسبة 87%، بعد ثلاثة أسابيع من موعد تلقي الجرعة، أما النسبة العليا التي تحققها تلك اللقاحات من الحماية، فتحدث بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية.

وأشار زميل كلية الجراحين الملكية بلندن، إلى أن لقاح «جونسون آند جونسون»، فنسبة الحماية والوقاية التي يكسبها الجسم 66%، وإذا أصيب الشخص الملقح به بكورونا، فإنه يحمي من حدوث مضاعفات لإصابته وتحول درجة إصابته إلى شديدة وحرجة بنسبة 85%.

وأردف أنه بالنسبة للقاحين الصيني والروسي، فإن نسبة حمايتهما قليلة بعض الشيء مقارنة بتلك اللقاحات التي ذكرها في البداية، لكن هذا لا يمنع أن نسبة حمايته مرتفعة كذلك، لكنها ليست محددة حتى الآن، وغالبا لا تقل عن 80%.

وفيما يخص الفاصل الزمني بين تلقي الجرعة الأولى والثانية من اللقاحات، فصرح بأنه من المفترض ألا يزيد ذلك الفاصل عن 6 أسابيع.