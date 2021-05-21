«إدريس»: «القاهرة» بذلت التضحيات لحماية الفلسطينيين

أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، أهمية حماية الأرواح والوقف الفورى لإطلاق النار فى الأرض الفلسطينية المحتلة واستدامته، والحيلولة دون أى استفزازات فى القدس مع احترام الوضع القانونى والتاريخى للأماكن المقدسة. وأعرب «إدريس»، خلال إلقائه كلمة مصر، أمام جلسة الجمعية العامة الطارئة التى دعت لها المجموعتان العربية والإسلامية وحركة عدم الانحياز، بشأن التصعيد الحالى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، أمس، عن الأمل فى أن يسهم وقف إطلاق النار فى اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة الملموسة على الأرض، بما يؤدى إلى هدوء الأوضاع وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، وبما يتيح النظر فى كيفية إحياء والشروع فى مفاوضات سلام حقيقية جادة للوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف مندوب مصر أن القضية الفلسطينية، التى يناهز عمرها عمر الأمم المتحدة ذاتها، قد شهدت تراجعاً كبيراً على مدى العقود الماضية فى ظل استمرار واقع الاحتلال وما يصاحبه من الممارسات الإسرائيلية الخاصة بالاستيطان، والتهجير القسرى، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وعنف المستوطنين ضد المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطينى، بالإضافة إلى تهديد الوضع القانونى والتاريخى القائم بالمسجد الأقصى. وأشار «إدريس» إلى أن مصر أكدت مراراً أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التعامل مع جذور المشكلات المتمثلة فى واقع الاحتلال وضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، التى أكدت الأزمة الحالية أنها كانت وما زالت القضية المركزية للأمة العربية.