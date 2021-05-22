جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 محافظة الدقهلية

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 بمحافظة الدقهلية، حيث ستبدأ في الأول من يونيو المقبل، ليؤدي الامتحانات 113 ألفًا و288 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة والمهنية.

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 بكافة المراحل بمحافظة الدقهلية.

- جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 «عربي ولغات»

- جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 «مدارس النور للمكفوفين»

- جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 «المهني للصم وضعاف السمع»

- جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 «القسم المهني»

وأكد وكيل التعليم بالدقهلية، في تصريح صحفي، ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الإمتحانية مع أهمية تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، وكذا الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات ضمانا لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، وذلك لتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه بحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما تم التشديد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم حزم حرصا على سلامة الجميع.

وأضاف أن مدة الامتحانات تكون بدايتها الأول من يونيو وحثي السابع من يونيو الجاري موضحا بأنه سيؤدي امتحانات الإعدادية العامة 109 ألف و564 طالب وطالبة وذلك في عدد 621 لجنة سير امتحان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة .

وأشار إلى أنه سيؤدي امتحانات الإعدادية المهنية 3724 طالب وطالبة وذلك في 22 لجنة سير امتحان بالإدارات التعليمية بالمحافظة مشيرا الى انه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة بالنسبة للامتحانات.