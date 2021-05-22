مع إعادة فتحها.. إقبال ضعيف على الشواطئ والمتنزهات العامة بجنوب سيناء

شهدت الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات بجنوب سيناء، اليوم السبت، إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين ورواد المحافظة، في اليوم الأول من فتحها بعد غلقها خلال الفترة الماضية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء أنه جرى فتح جميع الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتزام الكافيهات التي توجد على الشواطئ باستخدام الأدوات أحادية الاستخدام.

تشكيل لجان من قبل مجالس المدن لمتابعة الشواطئ

وقال المحافظ في تصريح له اليوم، إنه جرى تشكيل لجان من قبل مجالس المدن للقيام بمتابعة الشواطئ والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، وسيجري تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين حرصا على سلامة وصحة الجميع.

وأوضح المحافظ أنه جرى تعقيم الميادين العامة، ورش الحدائق والمتنزهات قبل افتتاحها للتأكد من خلوها من الحشرات الناقلة للأمراض، ومضاعفة أعداد صناديق قمامة بها.

إقبال ضعيف من قبل المواطنين على الشواطئ

وقال أحمد السيد، أحد العاملين في كافيتريا الشاطئ العام بمدينة الطور، إن الشاطئ شهد اليوم إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين ورواد المدينة، ولكن من المعتاد أن الشواطئ العامة تشهد إقبالا خلال الساعات الأولى من الصباح، وخلال فترة المساء، وفترة الظهيرة تشهد إقبالا ضعيفا، نظرا لطبيعة الطقس بالمدينة التي يتميز بشدة الحرارة.

وأكد أنه يجري تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الشاطئ، من خلال تباعد الشماسي، وتعقيم الكراسي باستمرار، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام.

وأشار إلى أن جميع الكافيهات التي توجد على الشواطئ ملتزمة بمواعيد الغلق بداية من الساعة التاسعة مساءً، وتوجد دوريات أمنية على الشواطئ قبل موعد الغلق للمتابعة وإخلاء الشواطئ تمامًا من المواطنين.