الدفع بسيارات شفط لموقع كسر خط المياه الرئيسي برأس سدر

وجه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بسرعة انتقال الأجهزة المعنية بالمحافظة، ومسئولي شركة المياه إلى موقع كسر خط المياه الرئيسي بمدينة رأس سدر، وإرسال سيارات شفط المياه اللازمة، لرفع المياه المتراكمة على الطريق، وعمل التحويلات المرورية اللازمة لتسير الحركة المرور.

الدفع بفريق من الفنيين لموقع الكسر

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه عقب تلقي غرفة العمليات المركزية بلاغاً بكسر الماسورة، جرى الدفع بفريق من الفنيين، للوقوف على سبب الكسر وإصلاحه.

الدفع بسيارات لشفط المياه وحفار

وأكدت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريح لها اليوم السبت، أنه جرى التواصل مع كافة الجهات المعنية، لاستدعاء المعدات اللازمة والدفع بحفار وسيارة مجهزة بـ2 طلمبة غاطس، للسيطرة على الوضع وإصلاح العطل في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى الدفع بسيارات لشفط المياه من على الطريق الدولي.

وأوضحت أن الكسر حدث نتيجة من أمام قرية وندر لاند، و من المقرر أن يقوم الفريق الفني بغسل الشبكة لإزالة آثار الرمال نتيجة أعمال الإصلاح عقب الانتهاء من إصلاح الكسر، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للأحياء السكنية التي جرى قطع المياه عنها.

وأشارت إلى وجود خطين لضخ المياه من محطة مياه النفق إلى مدن خليج السويس، رأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة، إضافة إلى مدينة سانت كاترين، ليكون الخط الثاني بديلاً عن الخط الرئيسي، في حالة حدوث أي أعطال بالخط الرئيسي، وهذا يجعل التأثير على قوة الضخ فقط.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، قد أصدرت بياناً صباح اليوم السبت، يفيد بعدم ضح المياه لثلاثة أحياء سكنية، بمنطقة شرق المدينة، وتتضمن تقسيم الـ600 متر، وإسكان الـ560 وحدة، وإسكان الـ480 وحدة.