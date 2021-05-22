أول تعليق لصاحبة واقعة سد مسجد بالطوب: «الناس كانت بتستحمى فيه»

أثارت واقعة قيام أحد المواطنين بغلق أحد أبواب مصلى بالطوب الأحمر، في منطقة درب المهر بالفيوم، غضبا شديدا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدي إلى قيام وزارة الأوقاف بتحرير محضر بقسم شرطة سنسورس، ضد عزة عويس عبدالحليم، صاحبة المنزل الذي يوجد به المصلى.

صاحبة المنزل: ياريت الناس تلم لسانها

من جانبها، علقت مالكة المنزل التي يقع المسجد أسفله، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك» مؤكدة أن السبب في قيامها بغلق المسجد هو قيام أهالي المنطقة بالاستحمام والنوم داخله.

وكتبت عبر حسابها «فسيبوك»: «لو عايزين تعرفوا السبب الحقيقي لغلق الزاوية الأهلية، هو قيام أهل المنطقة القادرين البخلاء، بالاستحمام والنوم في عز الحر تحت المكيفات بالزاوية، وقيامهم بعد الصلاة بالجلوس على رصيف المنزل، والخوض في أعراض الناس غيبة ونميمة».

وأضافت بأن البعض من أهالي منطقة الدرب الأحمر يشوهون المسجد بكتابة ألفاظ بذيئة داخل الخلاء: «هو كتابة الكلام والشتائم على باب الحمامات ضد مصر من ضروريات الاستعداد للوضوء والصلاة» وذلك على حد وصفها.

وعن الدعوات التي أطلقها البعض بأن السبب في غلقها للمسجد هو نيتها لبيعه قالت: «المنزل ليس للبيع فكل واحد يلم لسانه وياريت تهتموا ببيوتكم وأبنائكم ونسائكم وتعبدوا ربكم».

كما علقت على من يعارضون بيع المنزل بسبب وجود المسجد بأسفله قائلا: «أيهما أفضل بناء مسجد وبين كل مسجد 300 متر أو أقل ولا إنشاء مشروع بالفلوس دي وفتح باب رزق وسد حاجات البشر ليحيوا عيشة كريمة».

« الأوقاف» تحر محضر ضد صاحبة المنزل

وكان الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أكد أن وزارة الأوقاف قامت بتحرير محضر بقسم شرطة سنسورس ضد مالكة المنزل، برقم 2001-215، التي تدعي عزة عويس عبد الحليم.