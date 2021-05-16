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حظك اليوم الأحد 16-5-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الأحد 16 مايو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت شخصية عاطفية جدًا مليئة بالرومانسية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم التشوش والضغوط، القمر يدعمك اليوم.. انتهز الفرصة واقترب من الآخرين بثقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

لا تقاوم مشاعرك، فالقمر يقترن بالمريخ في منزل الحب مما ينير دربك ويساعدك على إصلاح علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.

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