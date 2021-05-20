حظك اليوم الخميس 20-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت شخصية عاطفية جدًا مليئة بالرومانسية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.. ادرس أولا واحترس من الغش.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب العصبية وأن تتحرك بحذر حفاظا على سلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.