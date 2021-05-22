بعد إعادة فتحها للجمهور.. أسعار دخول شواطئ الإسكندرية وضوابط الزيارة

بدأت المحافظات على مستوى الجمهورية فتح الشواطئ أمام الجمهور بدءً من اليوم مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المُقررة، وذلك وفقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، والتي يستمر العمل بها حتى يوم 31 مايو الجاري.

وفي هذا الصدد، وضعت محافظة الإسكندرية بعض الضوابط والإجراءات الاحترازية على شواطئ المحافظة والبالغ عددها 66 شاطئًا، وأسعار زيارتها، وأهم تلك الإجراءات هي:

ضوابط زيارة الشواطئ

1. التباعد المكاني بين الشماسي بحيث لاتقل عن 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى.

2. التعقيم المستمر للممرات والبوابات وغرف خلع الملابس ودورات المياه.

3. توافر جهاز لقياس درجات الحرارة على كل شاطئ.

4. توافر اسطوانات اكسيجين بالوحدات الطبية على الشواطئ.

5. ارتداء أطقم العاملين بالشاطئ للكمامات.

6. استكمال أدوات ومواد الإسعافات الأولية والمسعفين والمنقذين.

7. إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق كافة التعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية على الشواطئ وتوقيع الغرامات على المخالفين منهم.

8. استخدام الأدوات أحادية الاستعمال على كافتريات الشواطئ.

9. انتشار فرق التفتيش والمتابعة على الشواطئ لمراقبة الموقف عليها أولًا بأول.

10. توعية المواطنين بارتداء الكمامة في حال التواجد على رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية على رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها.

أسعار دخول شواطئ الإسكندرية

- شاطي محمود سعيد «سيدي بشر 3 أفلاطون السياحي سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ ستانلي السياحي: 25 جنيهًا.

- شاطئ السلسلة المميز: 15 جنيهًا.

- شاطئ أنطونيو «المندرة سابقا»: مجانًا.

- شاطئ المكس العام: 5 جنيهات.

- شاطئ بليس 2 المميز: 15 جنيهًا.

- شاطئ طاحونة المندرة «المندرة السياحي 1 سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ السرايا العام: 5 جنيهات.

- شاطئ وانلى «المندرة (2) المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

- شاطئ كرير الشرقي: 10 جنيهات.

- شاطئ كرير (2) الغربي: 10 جنيهات.

- شاطئ جليم العام: 5 جنيهات.

- زهراء كرير ( منطقة مخصصة للنوادي): 10 جنيهات.

- شاطئ أبو يوسف 1، و2: 10 جنيهات.

- شاطئ فريسكا «ميامي المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

- شاطئ البوريفاج «سيدي بشر (3) الشرقي السياحي سابقا»: 25 جنيهًا.

- شاطئ الدخيلة الشرقي: 10 جنيهات.

- المساحه الصخرية لـ«أبو تلات»: 10 جنيهات.

- شاطئ فاميلي بيتش الغربي: 10 جنيهات.

- شاطئ الهانوفيل: 7 جنيهات.

- شاطئ مارينا أبو يوسف: 10 جنيهات.

- شاطئ فاميلي بيتش الشرقي: 15 جنيهًا.

- شاطئ زهراء الهانوفيل: 10 جنيهات.

- شاطئ العصافرة «العصافره شرقي المميز سابقا»: 15 جنيهًا.

ويمكنك الاطلاع على أسعار كافة شواطئ الإسكندرية من هنــــــــــا.