«الخارجية» عن دور مصر بقضية فلسطين: لن نقف في مربع إطفاء الحرائق فقط

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر لا ترغب في أن تكون فقط واقفة في مربع «إطفاء الحرائق»، التي تندلع بسبب التطورات التي اندلعت مؤخرًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحًا أن مصر تعمل أيضًا على المستوى الإنساني بشكل عملي، متمثل فيما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بادرة تقديم مصر لمساعدات تقدر بـ50 مليون جنية لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف «حافظ»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أنه تم فتح معبر رفع خلال تصاعد التطورات وتم تقديم المساعدات الإنسانية والدعم التنموي لأهالي عزة، كما أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اليوم اتصالًا مع نظيره النرويجي، وهي دولة ذات طرف فاعل في اللجنة المعنية بالمساعدات الدولية لدعم دولة فلسطين للبحث عن عملية إعمار قطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى ان مصر تسعى للتهدئة على أرض الواقع من خلال الوفدين الأمنيين المتواجدين في إسرائيل وفلسطين، لكن في الوقت ذاته يتم العمل على إيجاد مسار سياسي لعملية السلام وإعادة إحيائها بالإضافة لمسار العمل الإنساني، «كل ده يشكل حاليا فلسفة التحرك والجهد المصري لاستقرار الأوضاع إن شاء الله والتوصل إلى دولة فلسطينة مستقلة».

وتابع: «من المبكر الحديث عن جدول أعمال لعمل مفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية مصرية، لكن اتصور في وجود خارجية امريكا هنا سيكون هناك بالأساس محور للنقاش، كلنا نعلم أنه كان هناك اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الأمريكي جو بايدن، وخرج فيما يتعلق الوصول إلى بوقف إطلاق النار والجهد المصري واعتقد الجانب الأمريكي والمصري هناك توافق في الرؤى ما بين الجانبين للتوصل إلى تهدئة الامور والدفع قدما لمسار التسوية».