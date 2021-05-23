سلبية مسحة دلال وإصابة خالد أنور.. أحداث الوسط الفني خلال 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا، نستعرضها خلال السطور التالية:

سلبية مسحة دلال عبدالعزيز

أعلن الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه على «فيسبوك» سلبية مسحة الفنانة دلال عبدالعزيز، موضحا أنها مازالت ترقد في المستشفى، ولا تعلم حتى الآن خبر وفاة زوجها سمير غانم.

وكتب زوج ابنة الفنان الراحل: «الأهل والأصدقاء، لكل من يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة، ونعتذر عن عدم قدرتنا الرد لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية دلال عبدالعزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي، سمير غانم».

وأضاف: «نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك، لا أراكم الله مكروها في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها، الحمد لله على كل شئ، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب».

إصابة خالد أنور بفيروس كورونا

أعلن الفنان خالد أنور عبر حسابه على «انستجرام»، إصابته بفيروس كورونا، حيث ظهر خلال فيديو عبر استوري انستجرام وهو يرقد على السرير واكتفى بكلمة «كوفيد»، لتنهال عليه تعليقات جمهوره ومحبيه خلال صفحته بالدعاء له بالشفاء العاجل.

أزمة فنانات الجونة

كما شهدت الساعات الماضية هجوما حادا من رواد السوشيال ميديا على الفنانات إلهام شاهين ويسرا ولبلبة، بسبب ظهورهن في نفس يوم وفاة سمير غانم في فرح بالجونة لتؤكد لبلبة خلال تصريحات صحفية أنها كانت مجبرة على حضور الفرح بسبب علاقة الصداقة القوية التي تربطها بأصحاب حفل الزفاف وأنها التزمت الجلوس على الطاولة دون أي مظاهر رقص أو سعادة.

بينما قالت إلهام شاهين، إن الصور التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا لها من حفل عشاء مع أصدقاء سوريين.

أما يسرا فقد فضلت التزام الصمت وغلق خاصية التعليقات عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

هجوم حورية فرغلي على أمينة خليل

ظهرت الفنانة حورية فرغلي في برنامج «واحد من الناس»، حيث أعلنت حزنها الشديد من بعض المقربين إليها والذين لم يسألوا عنها في أزمتها ومنهم أمينة خليل التي تربطهما علاقة قرابة.

في المقابل وردا على تصريحات حورية فرغلي، أصدرت الفنانة أمينة خليل بيانا صحفيا تنفي وجود صلة قرابة قريبة تجمعها بحورية فرغلي، موضحة أن القرابة بينهما بعيدة حيث إن جدة حورية لها صلة قرابة بوالدة أمنية، بحسب البيان.