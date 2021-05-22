مصادر: دلال عبدالعزيز على جهاز تنفس صناعي وحالتها مستقرة

قالت مصادر في المستشفى الخاص الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبد العزيز، إنها ترفض إجراء مسحة لفيروس كورونا، وأن آخر مسحة أجرتها كانت منذ 10 أيام.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشكلة ليست في سلبية المسحة أو إيجابيتها بل في تأثير الفيروس على رئتيها.

وقالت المصادر إن حالتها النفسية سيئة بالرغم من عدم معرفتها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، وأن الأطباء المعالجين لم يضغطوا عليها في إجراء المسحة نظرا لحالتها واكتفوا بالأشعة والتحاليل.

وأكد المصدر أنها لا تزال موضوعة على جهاز تنفس صناعي (سباب) وحالتها مستقرة، إلا أنها لا تستطيع خلع ماسك الأكسجين لفترة طويلة.

وتابع المصدر أن الأشعة والتحاليل تظهر أن رئتيها ليستا بخير.

وأشار إلى رفضها تناول الأدوية حتى الآن، كما أنه لم يتم إخبارها بعد بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.