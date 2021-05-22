إجمالي إصابات «كورونا» عالميا 166.4 مليون.. والصين تسجل حالة واحدة محلية

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى العالم، إلى 166486814 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3457853 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 147243601 حالة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل ، أمس الجمعة، في مقاطعة قوانجدونج جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وسجلت السلطات الصينية، 9 حالات إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس، أمس الجمعة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ«كورونا» في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي أكثر من مليون، في ثاني مناطق العالم تضررا من الفيروس بعد أوروبا، فيما شهدت الإصابات بـ«كورونا» في المنطقة زيادة بلغت نحو 10% خلال أسبوع.

ووفقا لتعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أمس الجمعة، سجلت المنطقة 1001404 حالة وفاة في المنطقة، وتوزع نحو 90% من الوفيات المسجلة في المنطقة بين 5 دول: البرازيل 446309 وفاة والمكسيك 221080 حالة وفاة وكولومبيا 83233 حالة وفاة والأرجنتين 73391 حالة والبيرو 67253 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وسجلت البرازيل أكبر عدد من الوفيات في أمريكا اللاتينية، تليها المكسيك فالأرجنتين، ثم كولومبيا والبيرو. وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، تسجيل 76855 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و2215 وفاة أخرى بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، لتقترب إجمالي الإصابات بالفيروس من 16 مليون حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 446309 حالة.

بدوره، قال وزير الصحة البرازيلي، مارسيلو كيروجا، أمس الجمعة، إن حكومة بلاده تبذل ما في وسعها لمنع انتشار السلالة الهندية من كورونا.

وفي الأرجنتين، علق اتحاد لكرة القدم، جميع الدوريات الخاضعة لصلاحياته لـ9 أيام بسبب موجة جديدة من حالات الإصابة بـ«كورونا»، وقال الاتحاد، إن القرار لن يؤثر على مباريات «كأس ليبرتادوريس» المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.

ارتفاع إجمالي إصابات المملكة المتحدة إلى 4457923 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، أمس الجمعة، 2829 إصابة جديدة بـ«كورونا» و 9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس، إلى 4457923 حالة ، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيبات جراء الإصابة بـ«كورونا» في البلاد إلى 127710 حالة.

وقررت الحكومة الألمانية، أمس الجمعة، بدءا من غد الأحد، تصنيف بريطانيا وإيرلندا الشمالية كمنطقتين خطرتين في نقل عدوى السلالة الهندية من الفيروس، وسيصبح السفر من المملكة المتحدة إلى ألمانيا مقيدا بسلسلة من القيود الضابطة لتقليل الإصابة بالسلالة الخطيرة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت في وقت سابق، إن السلالة الهندية من «كورونا» أخطر من تلك البريطانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إسبانيا ستعيد فتح أبوابها أمام المسافرين من 10 دول اعتبارا من 24 مايو الجاري

وفي إسبانيا، أوضح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أمس الجمعة، إن بلاده ستعيد فتح أبوابها أمام المسافرين من 10 دول، بما فيها الصين والمملكة المتحدة، دون قيود أو متطلبات صحية اعتبارا من 24 مايو الجاري، فيما ضمت الدول الأخرى: أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وإسرائيل وكوريا الجنوبية وتايلاند ورواندا واليابان.

كما ستعيد إسبانيا، اعتبارا من 7 يونيو المقبل، فتح أبوابها أمام جميع المسافرين الدوليين دون قيود طالما أنهم قادرون على تقديم دليل على أنهم قد تم تطعيمهم بالكامل باستخدام لقاح معترف به من قبل «منظمة الصحة العالمية» أو «وكالة الأدوية الأوروبية».

مسؤول صحي أمريكي: كاليفورنيا لن تفرض التباعد الاجتماعي

وفي الولايات المتحدة، أعلن مدير الصحة في ولاية كاليفورنيا مارك جالي، أن الولاية لن تفرض التباعد الاجتماعي كما ستسمح للأعمال بالعمل بكامل طاقتها عندما تعيد الولاية فتح أبوابها في 15 يونيو المقبل، موضحا أن التراجع الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس وزيادة التطعيمات يعنيان أنه من الآمن بالنسبة للولاية رفع كافة القيود تقريبا الشهر المقبل.

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند طالبت بإزالة جميع الإشارات إلى السلالة الهندية من «كورونا» من مواقع التواصل الاجتماعي.

كورونا في المنطقة العربية:

عربيا، أصدرت وزيرة الصحة البحرينية، فائقة الصالح، 10 قرارات نشرت في الجريدة الرسمية، تختص بمنع دخول غير الحاصلين على التطعيم، أو المتعافين، أو من تقل أعمارهم عن الـ 18 عاماً، بعض الأماكن.

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت مساء أمس الجمعة، اختراق حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وقالت على حسابها: «نحيط الجمهور الكريم بأنه تم اختراق حساب وزارة الصحة ونشر تغريدة خاطئة وغير صحيحة».وأكدت الوزارة البحرينية، مباشرة الجهات المختصة بالتحقيق فورا في الحادثة واتخاذ الاجراءت اللازمة.

«صندوق النقد الدولي» يقترح 50 مليار دولار أمريكي لتسريع التلقيحات

اقتصاديا، اقترح «صندوق النقد الدولي»، أمس الجمعة، 50 مليار دولار أمريكي لتسريع التلقيحات، وتعزيز الاختبارات والمتابعة، والحفاظ على مخزون كاف من العلاجات، مطالبا بالوقت نفسه باتخاذ إجراءات عالمية منسقة للقضاء على الفيروس، فيما دعا الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة» أنطونيو جوتيريش، أغنى اقتصادات العالم للعب دور مركزي في إنهاء الفيروس من خلال تكثيف الدعم للقاحات لجميع الناس في كل مكان.

وقال جوتيريش، في مؤتمر قمة مجموعة العشرين العالمي للصحة في روما، إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة، مكرراً دعوته مجموعة الـ20 لتأسيس فريق عمل قادر على التعامل مع شركات الأدوية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، ومن شأنه أن يعالج التوزيع العادل للقاحات من خلال مبادرة «كوفاكس» العالمية.