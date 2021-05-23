95 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء قطاع شرق الغربية

سلط الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الضوء على جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

ففي نطاق قطاع شرق الغربية، إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع 1,1 مليون مشترك منهم 255 ألف مشترك على مسبوق الدفع، تمّ خلال الفترة من يوليو 2020 حتى أبريل 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال بإجمالى استثمارات تبلغ 50 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وحول محاضر الضبطية القضائية، بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مارس 7306 محاضر بإجمالي قيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه بقطاع شرق الغربية، وذلك وفق بيان صادر اليوم.