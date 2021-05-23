من هو الشهيد الرائد حسن سليمان؟: زغاريد سيدات طوخ ودعته لمثواه الأخير

ودع المئات من أهالي مدينة طوخ بمحافظة القليوبية الشهيد الرائد حسن سليمان، من قوة مباحث الإدارة العامة لمرور القاهرة، والذي اُستشهد مساء أمس أثناء تأدية عمله في شارع 26 يوليو، بعدما سقط عليه شباك خشبي أدى لوفاته خلال تلقيه العلاج في مستشفي الهلال بالقاهرة.

والشهيد نجل لواء شرطة سابق، ولديه أطفال صغار، أكبرهم «مراون»، 8 سنوات، والتحق بكلية الشرطة عام 1996، وتخرج فيها عام 2000، ليعمل بعدة قطاعات في وزارة الداخلية قبل أن يلتحق بمباحث مرور القاهرة حتى وفاته.

جنازة رسمية وشعبية للرائد حسن سليمان من مسجد العليمي بطوخ

وشيع المئات من أهالي مدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، بعد ظهر اليوم، جنازة الشهيد الرائد حسن سليمان، من قوة مباحث الإدارة العامة لمرور القاهرة، والذي توفى أثناء خدمته وتأدية عمله، في شارع 26 يوليو.

وشيعت جنازة الشهيد من مسجد العليمي بطوخ، ومنه إلى مقابر آل حشيش بالشموت ببنها، حيث تقدم الجنازة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، ونائب مدير مباحث القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

والد الشهيد الرائد حسن سليمان: أدعو الله أن يلحقني به ويكون شفيعًا لي

وقال اللواء جمال سليمان، والد الشهيد الرائد حسن سليمان: «لا نقول إلا ما يرضي الله، ونحتسبه عند الله شهيدًا، يشفع لـ70 ألفًا من أهله، وأدعوا الله أن يلحقني به»، مشيرًا إلى آن أخر زيارة له للعائلة في طوخ كانت في أواخر شهر رمضان الماضي، حيث جاء بعد الإفطار بساعة نظرًا لظروف عمله، وكأنه كان يودعهم.

وأضاف «خلال فترة العيد والفترة الأخيرة كان مشغولًا بعمله نظرًا لحالة الطوارئ في تلك الأيام، حتى أُبلغنا بخبر استشهاده».

ووجه والد الشهيد، الشكر للمحافظ القليوبية والقيادات الأمنية، على وقوفهم مع الأسرة، وتقديم كافة أوجه الدعم لإنهاء إجراءات جنازة الشهيد.

والدة الشهيد: «خدت قلبنا معاك.. شهيد شباب مصر»

فيما ودعت والدة الشهيد الرائد حسن سليمان ابنها بكلمات مؤثرة خلال الجنازة مرددة «خدت قلبنا معاك.. شهيد شباب مصر»، مشيرًا إلى أن الشهيد ترك أطفالًا أكبرهم «مروان»، 8 سنوات، والذي ظهر في جنازة والده بجوار جده، متوسطًا القيادات الأمنية والتنفيذية التي شيعت الجنازة.

وأطلقت بعض السيدات المتواجدات بالجنازة الزغاريد، خلال مراسم التشييع، ووجه محافظ ومدير أمن القليوبية التعازي لوالد وأسرة الشهيد، مؤكدين أن المحافظة في خدمة أسر الشهداء، وتلبية متطلباتهم، ورغباتهم في أي وقت تقديرًا لتقديم ذويهم أرواحهم فداء للوطن.

الفيس بوك دفتر عزاء للشهيد الرائد حسن سليمان

فيما تحولت صفحات التواصل الإجتماعي علي فيسبوك لدفترعزاء للشهيد الرائد حسن سليمان، حيث نعاه نشطاء القليوبية وطوخ وأثنوا على حسن خلقه وشجاعته ونشروا صوره مصحوبة بعبارات نعي له.

وكان آخر ما كتبه الشهيد علي صفحته بـ«فيسبوك» تهنئة أصدقائه بحلول عيد الفطر المبارك، كما نشر صورة له مع لاعب الأهلي حسين الشحات، بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا، نوفمبر العام الماضي، حيث كان من مشجعي الفريق، وكان يشارك منشورات مع أصدقائه بمناسبة فوزه في المباريات.