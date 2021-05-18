خلال مشاركتهم بمعرض السوق السياحية بدبي.. 3 وزراء في مهمة رسمية

حرص الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في تواجدهم خلال استقبالهم زائري الجناح المصري المشارك في معرض وملتقي السوق السياحية العربي المقام حالياً بدبي ATM، على نقل رسالة طمأنة بسلامة الإجراءات الاحترازية التي تتم في المطارات وشركات الطيران المصرية في جميع مراحل السفر وكذا المنشآت السياحية والفندقية للحد من انتشار فيروس كورونا، ما يوفر رحلة سفر وإقامة آمنة لجميع ضيوف مصر.

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي، أبرز هذه الرسائل التي حرص الوزراء الثلاثة على نقلها وهي كالتالي..

وزراء الطيران والسياحة والثقافة يبعثون رسالة طمأنة لسلامة الإجراءات المصرية ضد كورونا

1- حرصت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، خلال تواجدها في دبي على المشاركة في المعرض الذي يضم 1300 عارض ممثلين عن 62 دولة حول العالم ولقاؤهم بعدد من المتخصصين في مجال السياحة والسفر لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل صناعة النقل الجوي في ظل جائحة كورونا.

2- الوزراء الثلاثة أعربوا عن تفاؤلهم بتحسن وتعافي حركة السياحة والسفر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء حصول الكثير حول العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتفهم كثير من الدول أهمية تخفيف قيود السفر، خاصة أن السفر والتنقل جواً أكثر الوسائل أمانا.

3- أعرب وزراء الطيران والثقافة والسياحة، عن اهتمام الحكومة المصرية بتوفير كل الدعم اللازم لقطاع الطيران المدني والسياحة، لمواجهة هذه الجائحة، والتعافي من تداعياتها في أسرع وقت ممكن، حيث يتم استخدام أحدث أجهزة الكشف والكاميرات الحرارية وتوفير كل وسائل السلامة والأمان، للكشف عن فيروس كورونا بالمطارات المصرية.

4- أكد الوزراء على مقومات مصر المتنوعة ومناطق الجذب السياحي بها باعتبارها مقصدا سياحيا مثاليا لمن يبحثون عن تجربة سفر آمنة ولا سيما في ظل المساعي العالمية المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

5- قدم وزيرا الطيران والسياحة لمحة لما تقوم به مصر من تدابير وإجراءات وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة والتي يتم تطبيقها في كل المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة، وكذلك تدريب العاملين بالقطاع السياحي على برامج سلامة وصحة الغذاء، وكذا الإجراءات المطبقة بالمطارات.

يذكر أن الجناح المصري بالمعرض مقام على مساحة 305 أمتار، ويشارك به 14 جهة عارضة تضم شركة مصر للطيران وايركايرو ومجموعة من الفنادق وشركات السياحة المصرية.