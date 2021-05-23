%100 نسبة الدخول على منصة الامتحانات التجريبية للثانوية بجنوب سيناء

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام بالمحافظة، أدوا اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الثاني على التابلت التعليمي بالمدارس في كل الإدارات التعليمية بمدن المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح له اليوم، أن نسبة الدخول على المنصة لأداء الامتحانات الالكترونية بلغت 100%، على مستوى كل الإدارات التعليمية، لافتًا إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

انهاء الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل الوزارة، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق الشهادة الإعدادية، حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 2911 طالبًا وطالبة، داخل 73 لجنة موزعة على 8 مدن، بواقع 19 لجنة بمدينة رأس سدر، و12 لجنة بمدينة أبوزنيمة، و7 لجان بمدينة أبورديس، و8 لجان بمدينة سانت كاترين، و14 لجنة بمدينة طور سيناء، و 5 لجان بمدينة شرم الشيخ، و 5 لجان بمدينة دهب، ولجنتين بمدينة نويبع.

وأضاف أنه جرى إعداد وتجهيز اللجان مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومن المقرر أن يجري تعقيمها وتطهيرها يوميًا قبل وبعد الامتحانات، و لن يسمح بأي تجاوز في تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين.

وأشار إلى أن الموجهين العموم لكافة المواد الدراسية قاموا بوضع أسئلة الامتحانات، من المنهج المقرر الخاص بالفصل الدراسي الثاني، بما يتناسب مع جميع مستويات الطلاب المختلفة، وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية تنفيذًا للتعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، و جرى تدريب جميع الطلاب بالصف الثالث الإعدادي على نماذج للامتحانات أون لاين، وذلك لتقليل حالة التوتر.

وأوضح أنه جرى التنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع مدن المحافظة، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل الإجابة للطلاب خلال فترة الامتحانات.