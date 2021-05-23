التعليم: الامتحانات التجريبية تهدف لتدريب طلاب الثانوية على الأسئلة

بدأ طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، الامتحان التجريبي الثاني، والذي يستمر على مدار 3 أيام، باستخدام التابلت كامتحان تجريبي، ضمن سلسلة من الخطوات التجريبية لتلافي أي أخطاء محتملة في الامتحان النهائي، بهدف ضبط الخوادم المركزية من ناحية، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، إذ يعد هذا الامتحان امتحانا تجريبيا دون درجات، وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على سلامتهم من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان.

قالت سهام يوسف عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة خاص بالطلاب الذين يمتلكون جهاز تابلت فقط، ويخوض معظم الطلاب الامتحان في المدارس الحكومية المجهزة بالخوادم المركزية وتوصيلات الفايبر، وبالنسبة لطلاب المدارس غير المجهزة أو المدارس الخاصة والقومية، يخوضون الامتحان عبر شبكة الإنترنت في المدرسة إن وجدت أو عبر شريحة الإنترنت الموجودة في التابلت من لجان امتحان بالمدرسة.

التعليم: امتحانات الثانوية العامة تجريبية وبدون درجات

وتابعت: الهدف من هذا الامتحان هو ضبط الخوادم المركزية من ناحية الوزارة، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب، وليس اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية، وستنشر الوزارة الأسئلة والإجابات الصحيحة بعد الامتحان لاستفادة كل الطلاب من التجربة.

إجراءات وقائية وتقليل كثافات الطلاب بامتحانات الثانوية العامة

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على سلامتهم من خلال تقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، خلال الامتحانات التي تُعقد في أجواء مختلفة وظرف استثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى انتظام أعمال الامتحان وسيرها بدون معوقات أو مشكلات وسط التزام بالتدابير الوقائية والصحية.

تعليم بني سويف تنشر أرقام هواتف غرف عمليات الثانوية العامة بالإدارات التعليمية

وأضافت «سهام» بأنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة الامتحان الاسترشادي التجريبي، وتشكيل فريق الدعم الفني بكل إدارة تعليمية، لحل أي مشكلة يتعرض لها الطلاب وأرقام الدعم الفني، وهى المديرية 01007969275، إدارة بني سويف التعليمية 01222409968، إدارة الواسطى التعليمية 01097655119، إدارة ناصر التعليمية 01220834639، إدارة أهناسيا التعليمية 01004944407، إدارة ببا التعليمية ا01286322603، إدارة سمسطا التعليمية، 01228960622، إدارة الفشن التعليمية 0128822435.

محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الثانوية العامة

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير أعمال الامتحان التجريبي الثاني لطلاب الثانوية العامة، والذي يستمر على مدار 3 أيام، باستخدام التابلت كامتحان تجريبي، ضمن سلسلة من الخطوات التجريبية لتلافي أية أخطاء محتملة في الامتحان النهائي، ويهدف إلى ضبط الخوادم المركزية من ناحية، والتعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب، مشددا على المتابعة الميدانية المستمرة بكل المدارس سواء بالقرى أو المدن، والعمل على تذليل كل العقبات وحل المشكلات أولا بأول، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة أو رفعها للوزارة في حال تتطلب الأمر ذلك.