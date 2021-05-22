تطعيم 378 مواطنا بينهم 180 قاضيا بلقاح كورونا بالفيوم

حصل 378 مواطنًا ومواطنة، بينهم 180 قاضيًا، على تطعيم لقاح كورونا، بنادي القضاة، ومجلس مدينة طامية بمحافظة الفيوم.

وانتقل فريق من مديرية الصحة بالفيوم، برئاسة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، إلى نادي القضاة بالمحافظة؛ لتطعيم 180 قاضيًا من أعضاء النادي من الفئات المستهدفة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، وذلك في إطار التعاون بين الصحة والمؤسسات الحكومية والاجتماعية تيسيراً على الفئات المستهدفة.

كما انتقل فريق آخر من مديرية الصحة، إلى مركز طامية؛ لتطعيم عدد من المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح.

تطعيم 180 قاضيًا بالفيوم بلقاح كورونا

واستقبل «نادي القضاة» بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار عبد التواب أبو طالب نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس إدارة النادي، الـ«الفريق الطائر» المخصص لتطعيم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة برئاسة الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة؛ لتطعيم عدد من القضاة من أعضاء النادي من الفئات المستهدفة.

تطعيم رئيسي استئناف بمحكمة الفيوم بلقاح كورونا

وقالت الدكتورة نشوى جلال عمار، مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة بالفيوم، إن «الفريق الطائر» تمكّن من تطعيم «180 قاضيًا» بينهم المستشار أحمد ماهر نصر رئيس استئناف بمحكمة استئناف الفيوم وعضو مجلس إدارة النادي، والمستشار محمد حفيظ رئيس استئناف بمحكمة استئناف الفيوم وعضو مجلس إدارة النادي.

وكيل الصحة يلقي ندوة عن خطورة كورونا بنادي القضاة

وألقى وكيل الصحة بالفيوم، ندوة عن أهمية التطعيمات بلقاح كورونا، وخطورة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وطرق الوقاية منها، وضرورة الحصول على التطعيم أياً كان نوعه لتجنب الإصابة بكورونا، موضحاً أنّ المديرية خصصت فرقاً مُتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في إطار التعاون بين الصحة والمؤسسات الحكومية والاجتماعية تيسيرًا على الفئات المستهدفة.

بينهم رئيس مجلس المدينة.. تطعيم 198 مواطنا بلقاح كورونا بطامية

وتمكن فريق من مديرية الصحة بالفيوم، بالتعاون مع مجلس مدينة طامية والإدارة التعليمية بمركز طامية من تطعيم 198 مواطنًا بلقاح كورونا بينهم المهندس ياسر جمعة رئيس مجلس المدينة، و63 مدرسًا، و18 من أعضاء الفريق الطبي.

تطعيم 115 مواطنًا و18 من أعضاء الفريق الطبي بلقاح كورونا

وأوضحت الدكتورة نشوى رحيم مدير الإدارة الصحية بطامية، أنه جرى تطعيم 115 مواطنًا من أهالي طامية بلقاح كورونا بالمركز الطبي، بالإضافة إلى تطعيم 18 من أعضاء الفريق الطبي باللقاح، كما تم تطعيم 63 مدرسًا ومدرسة بلقاح كورونا ضمن الفئات المستهدفة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمدرسة دار السلام الإعدادية.

وأشادت مديرة الإدارة الصحية، بحُسن تعاون رئيس الوحدة المحلية بدار السلام، ومدير مدرسة دار السلام الإعدادية الثانوية، وحسن التنظيم، بمشاركة الفريق الطائر بالمديرية.