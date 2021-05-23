الكهرباء: تغليظ عقوبة سارقي الكهرباء ومن يساعدهم من العاملين بالشركات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن القانون غلظ العقوبة على سرقة التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، وكذلك على العاملين في شركات الكهرباء الذين يساعدون على السرقة، مؤكدًا تطبيق القانون عليهم بحزم وقوة، «القانون جرم الجزئية دي وحدد العقوبة تصل للحبس والغرامة».

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه بالنسبة للتصالح في هذا الأمر أو ما يسمي بنظام «الممارسة»، وفيها يذهب الموظف المختص لمعرفة عدد الأجهزة الموجودة بالمكان ويضع تقديرا للاستهلاك الموجود، «ممكن يبقي الاستهلاك أقل أو أكثر من الاستهلاك الحقيقي، وبيتم ضرب ذلك في أضعاف معينة طبقا للوائح».

وأوضح أن المسؤول عن ضبط ذلك الأمر شرطة الكهرباء والضبطية القضائية التابعة للشركات المختلفة في الوزارة، كما أن عدد الطلبات المقدمة للتحويل من نظام الممارسة للعداد الكودي بلغ 1.4 مليون طلب، لافتا إلى أنه جرى تركيب عدادات كودية بلغت عدد 170 ألف عداد، وجارِ استقبال الطلبات وتركيب العدادات للمتحولين من نظام الممارسة للنظام الكودي.

وأكد أن تحرك أسعار الكهرباء مرة أخرى نحو الزيادة لن تحدث قبل العام المالي 2024 / 2025، «كان المفترض السنة اللي فاتت والسنة دي آخر سنتين للزيادة، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى توجيهاته بأن الأسعار تتحرك على 5 سنوات بدلا من سنتين، وده هينتهي في العام المالي 2024/2025».