سائق قطار يمنع كارثة.. توقف لرفع «توك توك» انقلب على شريط السكة «فيديو»

أنقذ قائد القطار 974 المميز القادم من القاهرة إلى أسيوط، كارثة كانت ستححق لولا يقظته وشجاعته، في توقف القطار قبل أن يصطدم بتوك توك، وتمكن مجموعة من الأشخاص من رفعه من على مزلقان غير شرعي في منطقة الساحل بمحافظة أسيوط.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو مصور من كابينة جرار القطار، بقيام قائده بالتهدئة من بعيد فور رؤيته تعطل توك توك يقل ركاب على شريط السكة الحديد، وفي ممر غير شرعي أمامه كوبري على ترعة كبيرة، وقيام قائد القطار بالاتصال فورا بمسؤولي الحركة وإخبارهم بما حدث.

وبحسب الفيديو المتداول تمكن سائق التوك توك» ومجموعة من الشباب من رفعه إلى الناحية الثانية، وانتظرهم قائد القطار انتظرهم حتى العبور، وواصل رحلته عقب تأكده من أنه لا يوجد شيء على شريط السكة الحديد، ليكمل رحلته إلى محطة أسيوط، حيث نهاية رحلة القطار، متفاديا بذلك العمل كارثة كبيرة كانت ستؤدي لكارثة وموت محقق لجميع الركاب، وانقلاب القطار أيضا على شريط السكة الحديد، مما سيتسبب من توقف حركة القطارات.

وكان شريط السكة الحديد في الصعيد شهد عدة كوارث، حيث تمكن قائدو القطارات من تفاديها، منها توقف قائد القطار ما بين الأقصر وأسوان، عندما شاهد حمار مربوط على شريط السكة الحديد، ومنذ أسبوع وقف قائد قطار مميز ما بين أولاد عمرو ومحطة مدينة قنا القطار، وأمسك بطافية حريق واطفأ حريق في حشائش الحلف بمساعدة مساعده، وبعد الانتهاء من الأمر استكمل الرحلة ومنع حدوث اشتعال النيران في القطار.

وكانت هيئة السكة الحديد في قنا أغلقت 13 ممرا غير قانوني، ما بين مركز دشنا ونجع حمادي، لمنع وقوع كوارث على شريط السكة الحديد.