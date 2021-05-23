عاجل.. مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين بينهم أب وابنته في انقلاب تروسيكل بالفيوم

صوت احتكاك شديد، تبعه نحيب وصراخ سيدات بصوت عالي، ثم سالت الدماء على الأرض لتُغرق ميدان عبدالمنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم، بعدما انقلبت دراجة بخارية «تروسيكل» مُحمل بعدد من الركاب «السيدات»، إثر السرعة الزائدة ومحاولة سائق «التروسيكل» تفادي الاصطدام بالسيارة، فانقلب التروسيكل على جانبه وسقطت السيدات أرضًا، ووقفت السيارات المارة بالميدان ونزل منها الركاب الذين حاولوا إسعاف المصابات الأربعة، بالإضافة إلى سائق التروسيكل واتصلوا بسيارة الإسعاف بعدما سالت دماء كثيرة من المصابين، وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

استغاثة بالإسعاف وبلاغ للشرطة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أمير السحلي مأمور قسم أول الفيوم، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بتلقيهم استغاثة لنقل 5 مصابين في حادث انقلاب تروسيكل بميدان عبدالمنعم رياض.

وفاة شابة وإصابة 3 سيدات ورجل

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة رجل وابنته وثلاث سيدات أخريات توفت إحداهن، وتبين إصابة «منار جمال عبودة، 18 عامًا»، باشتباه إصابة بالعمود الفقري، و«خيرية محيي محمد، 38 عامًا» بكسر بمفصل الكوع الأيمن وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، وجميعهم مقيمين ببني صالح بدائرة مركز الفيوم، و«فاتن محروس محمد، 46 عامًا» مقيمة بالصوفي، ومصابة بكسر بالساعد الأيمن، و«يحيى محمد الروبي، 65 عامًا»، ومقيم بني صالح ومصاب باشتباه ارتجاج بالمخ وجرح قطعي متهتك باليد، و«سهير جمال محروس، 20 عامًا»، وتوفت خلال نقلها إلى المستشفى.

رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وانتقل ضباط إدارتي المرور والدفاع المدني، وقاموا بإزالة آثار الحادث، ونقل «التروسيكل» إلى جانب الطريق، وتيسير الحركة المرورية مرة أخرى، كما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.