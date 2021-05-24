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الأزهر: القدس حرم إسلامي ومسيحي مقدس

الأزهر: القدس ليست مجرد قضية قومية عربية ولكنها عقدية إسلامية

كتب:

محمد عزالدين
04:43 ص | الإثنين 24 مايو 2021
القدس

القدس

نشر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لمدينة القدس، موضحا أن القدس ليست أرضا محتلة فقط، ولكنها حرم للأديان السماوية، كما أنها قضية عقدية إسلامية.

وكتب الأزهر عبر منشوره: «إن القدس ليست مجرد أرض محتلة، وإنما هي قبل ذلك وبعده، حرم إسلامي ومسيحي مقدس، وقضيتها ليست فقط مجرد قضية وطنية فلسطينية أو قضية قومية عربية بل هي فوق كل ذلك قضية عقدية إسلامية».

وتابع: «وقعت القدس في الأسر الصليبي سنوات تزيد على ضعف السنوات التي وقعت فيها في قبضة الصهيونية الباغية.. ومع ذلك مضت سنة التاريخ -التي لا تتخلف-  إلى طيِّ صفحة الاحتلال، وإزالة آثار عدوان المعتدين على الحقوق والمقدسات». 

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