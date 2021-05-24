ليس مُعديا.. أبزر 14 تصريحا لـ «لجنة كورونا» عن الفطر الأسود: نادر

تحدث الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، في أحد البرامج التلفزيونية، عن مستجدات الأوضاع في مصر والوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا، كما تناول قضية الفطر الأسود بعد انتشار الجدل حوله خلال الأيام الماضية، وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات «النادي» حول تلك الأمور.

- الإصابات بمرض الفطر الأسود في مصر تكاد تكون منعدمة.

- الفطر الأسود يهاجم الأنف والفم والعين وحال وصوله إلى المخ تحدث الوفاة.

- لا داعي لتخويف المواطنين بشأن انتشار الفطر الأسود والأبيض.

- الحالات تكاد تكون منعدمة، والمرض لا ينتقل من شخص لآخر.

- ظهور الفطر الأسود مرتبط بالأدوية المثبطة لجهاز المناعة.

- ناشد المرضي الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وعلى رأسها الكورتيزون بالاهتمام بتناول الأدوية في بيئة معقمة.

- الفطر الأسود نادر الحدوث في مصر، وحالات الإصابة به لا تتعدى إصابع اليد الواحدة.

- في بعض حالات الفطر الأسود يلجأ الأطباء إلى التدخل الجراحي عبر إزالة جزء من الوجه أو العين لمنع وصول الفطر إلى المخ وهو ما يحدث مع 60% من مرضى الفطر الأسود في الهند.

- الهند تعاني من مرض الفطر الأسود قبل ظهور أزمة كورونا.

- من الطبيعي ظهور أعراض جانبية للقاح المضاد لفيروس كورونا لكن عدم ظهورها لا يعني ضعف اللقاح أو عدم صلاحيته.

- الغالبية العظمى من الحاصلين على لقاح كورونا في مصر، شعروا بالأعراض الجانبية.

- المنظمات المشرفة على لقاح كورونا لم تحسم أمرها من الموافقة على منح جرعة ثالثة للقاح.

- نحن في قمة الموجة الثالثة لكورونا، عدد الحالات ما زال كبيرا والمستشفيات ما زالت ممتلئة.

- ناشد المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية عبر ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين بانتظام.