4 محافظات تنفي وجود الفطر الأسود بها: لم يظهر بمستشفيات العزل

أعلنت مديريات الصحة في محافظات الإسكندرية والقليوبية والغربية، وأسوان، أنه لا يوجد بها الفطر الأسود، ومؤكدين أنه لا يوجد أي ارتباط بين فيروس كورونا وبين الفطر الأسود، وأنه لا توجد أي حالة في مستشفيات العزل ظهر فيها هذا الفطر، وذلك في رسالة طمأنة للمواطنين بعد انتشار أخبار حول وجود الفطر الأسود في مصر.

صحة الغربية: لا توجد لدينا أي إصابة بالفطر الأسود

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في تصريحات صحفية أمس، إن كل أقسام العزل الخاصة بمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والحميات والصدر بالمحافظة، لم تتلق أي حالة إصابة بالفطر الأسود، مؤكدًا أن كل الغرف وأقسام العزل يتم تطهيرها وتعقيمها بشكل دوري، من خلال استخدام مطهرات وقائية لحماية الطواقم الطبية من أبناء الجيش الأبيض.

وتابع «حميدة»، بأن الفطر الأسود يصيب كبار السن في الوجه والعين والفكين بشكل مفاجىء، وذلك حال تعرضهم للأمراض المناعية، مشيرًا إلى أن مصابي فيروس كورونا عرضة للإصابة بهذا المرض بسبب نقص المناعة، وهو ما قد يعرض حياتهم لخطر الموت المفاجئ.

حنفي: أسوان بجميع مراكزها لا يوجد بها الفطر الأسود

واتفق الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، في نفي وجود الفطر الأسود، مؤكد أنه لا يوجد أي إصابات بالفطر الأسود في المحافظة، بجميع مراكزها «أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو».

ومن جانبه أكد الدكتور شادي باسم مدير إدارة الطوارئ بمحافظة البحر الأحمر، أن «الفطر الأسود»، معروف منذ سنوات وموجود من قديم الأزل، وهو عبارة عن فطر ينمو على ثمار الفاكهة والخضروات المتحللة أو على أرض التربة الرطبة، ويظهر تأثيره مع الشخص المصاب بمرض نقص المناعة أو ممن يتلقون علاجات تؤثر على الجهاز المناعي.

أعراض الفطر الأسود

وقال «باسم»، لـ«الوطن» إن أعراض الإصابة بالفطر الأسود لا تختلف من محافظة لأخرى، ولكن تختلف من شخص لآخر، وذلك بحسب قوة وضعف الجهاز المناعي للشخص المصاب، وأوضح أن الشخص المصاب بكورونا يكون جهازه المناعي ضعيفا جدًا، وبالتالي تأثير الفطر يكون فعالا على مصاب كورونا وينذر بأعراض ومضاعفات خطيرة.

ومن جانبه قال الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة، إن الفطر الأسود هو نوع من الفطريات الانتهازية، والذي ينشط عندما تقل مناعة الإنسان، وتتغير طبيعته السلمية إلي أكثر فعالية وتدميرية، ويظهر في مناطق «الحلق، الأنف، العين، والغشاء المخاطي»، مؤكدا أن أكثر الناس عرضة للتعرض لهذا الفطر هم أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضي السكري لفترات طويلة والأورام والذين يحصلون علي علاج كيماوي، وكذلك الذين يحصلون علي كورتيزون، مشيرا إلى أن من أعراضه إفرازات غير طبيعية من الأنف وبألوان مختلفة، وتكون الإفرازات لونها مختلف، ويكون بها بثور سوداء، ويحدث تنميل في الوجه، وزغللة وحرقان في العين.