تحرير 203 آلاف غرامة كمامة في أقل من 5 شهور

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم تحرير 203 آلاف غرامة مخالفة ارتداء كمامة طبية بمختلف المحافظات بقيمة 50 جنيها في الفترة من 3 يناير الماضى حتى أمس وذلك وفق القرارات والضوابط التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من الفيروس، حيث تقدر حصيلة الغرامات بنحو 10 ملايين و150 ألف جنيه، مضيفا لـ«الوطن»، أن الهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

غلق المحلات المخالفة

وفيما يتعلق بتطبيق مواعيد غلق المنشآت من محلات ومطاعم ومقاهى وورش ومولات تجارية، وأشار قاسم إلى أنه فى الفترة من أول ديسمبر الماضى حتى 23 مايو الجاري تم تكثيف الحملات ولجان المتابعة بالمحافظات للتشديد على مواعيد الغلق حيث أسفرت الحملات عن غلق 54 ألف محل خالف مواعيد الغلق، بالاضافة إلى فض 25 ألف سوق تجاوز الإجراءات الوقائية للحد من كورونا، وتم غلق 26 ألف مطعم تجاوز مواعيد الغلق، فضلا عن غلق 46 ألف مقهى بسبب مخالفة حظر تداول الشيشة ومخالفة مواعيد الغلق ،كما تم غلق 35 ألف ورشة، بالإضافة إلى غلق 25 ألف سنتر دروس خصوصية و25 ألف قاعة أفراح ومناسبات تجاوزت الإجراءات والضوابط، بالإضافة إلى غلق 30 ألف صالة جيم وأنشطة أخرى.

ضوابط فتح الشواطئ

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من وزارة التنمية المحلية مع المحافظات للالتزام بكل الإجراءات التى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خاصة بعد فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات من السبت الماضى والتشديد على عدم التهاون مع أى مخالفة لحماية المواطنين والحد من أى زيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية تناشد المواطنين باتباع التعليمات والإرشادات فالوقاية خير من العلاج لمواجهة أزمة فيروس كورونا.