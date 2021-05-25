حورية فرغلي: «انتظروني على الشاشة قريبا»

تلقت الفنانة حورية فرغلي عددا من السيناريوهات خلال الفترة الحالية، بعد عودتها من أمريكا، وإجرائها 4 عمليات جراحية في أنفها، لتعود مرة أخرى لمزاولة عملها بشكل طبيعي.

وتحدثت حورية خلال استضافتها بندوة في جريدة «الوطن»، عن الأعمال المعروضة عليها قائلة، «عرض عليا أكثر من عمل خلال الفترة الحالية، أقرأ عددا من السيناريوهات، وسأعود إلى الشاشة قريباً».

وتابعت حورية حديثها: «أتمنى أن تكون العودة قوية، ويكون الدور مختلفا عما ظهرت به خلال أعمالي الماضية، وأتمنى تقديم دور حتشبسوت، في عمل فني، بالإضافة إلى أنني أتمنى تقديم قصة «كوكي» بمسلسل «حكايات بنات» بكل تفاصيلها في عمل سينمائي خاص» .

حورية فرغلي تتحدث عن أزمتها مع محمد رمضان

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن الفنان محمد رمضان طّلب منها المشاركة في بطولة فيلمي «عبده موتة» و«قلب الأسد»، وقامت بعمل الفيلمين بدون مقابل من أجل محمد رمضان، ورغم ذلك لم يسأل عنها أثناء مرضها، موضحة أنها كانت تقوم بتصوير مسلسل، وبالصدفة كان محمد رمضان يقوم بتصوير عمل فني بجوارها، وذهبت إليه لتسلم عليه، ولكنه رفض يقابلها، بحسب قولها: «أنا مش زعلانة منه كفاية اللي هو فيه».

وأوضحت أن هناك قائمة مشاهير لا يعرفونها ولم يشاركوها في عمل فني لكن اتصلوا بها، وهم شريف منير وإيمان الحصري ونبيلة عبيد، موضحة أنها لم تُدعَ إلى أى مناسبة فى الوسط الفنى، سواء أعياد ميلاد أو مهرجانات، منذ بدأت مشوارها الفنى، «أعتقد ذلك لأننى لست من محبى الشلل فى الوسط، وأن طريقتى لا تعجبهم عادة، فأنا لى ضوابط معينة تحكمنى، فلا أستطيع أن أتأخر خارج المنزل».

واستطردت: «ذهبت لدكتور نفسي فى أمريكا، وكنت أدعو الله أن أموت وكنت أسأل نفسي (أنا عايشة ليه) فبعد وفاة خطيبى الذى كان حب عمرى، ومن بعده والدي، تزوجت لمدة ثلاثة أشهر بناء على رغبة والدتى، ثم انفصلت، واتخطبت بعدها، ولكن فسخ الخطوبة، بعدما شاهد مشهد الكمبيوتر فى فيلم كلمنى شكرا».