أعراض عدوى الفطر الأصفر الجديد.. 10 أبرزها الخمول وفقدان الشهية والوزن

لم يكد العالم يتنفس الصعداء بعد ظهور الفطر الأبيض والأسود كأحد توابع فيروس كورونا في الهند تحديدا، إلا وظهر الفطر الأصفر الذي أعلن عنه خبراء هنود، صرحوا لوسائل الإعلام العالمية، بعد ظهور أول حالة إصابة، محذرين من خطورة هذه الفطريات التي تعتبر أشد خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء، وما أن تم الإعلان إلا وتساءل كثيرون عن أعراض عدوى الفطر الأصفر الجديد.

أعراض عدوى الفطر الأصفر الجديد

وبخصوص أعراض عدوى الفطر الأصفر الجديد فإن المعلومات الأولية المنشورة عن هذا الفطر تشير إلى أنها 10 أعراض حتى الآن، وأشار الخبراء الهنود، إلى أن خطورة عدوى الفطر الأصفر تكمن في انتشاره داخل الجسم مما يتسبب بعدها في ظهور الأعراض، عكس الأعراض المعروفة في عدوى الفطريات السوداء والبيضاء.

وفيما يتعلق بموضوع أعراض عدوى الفطر الأصفر الجديد فيه 10 أعراض وفق الخبراء الهنود، وتتضمن الآتي:

1- الخمول الحاد.

2- التعب والإرهاق.

3- فقدان الشهية.

4- اضطراب عملية الهضم.

5- فقدان الوزن وضعف التمثيل الغذائي.

6- العيون الغائرة.

7- سرب قيحي.

8- بطء التئام الجروح

9- فشل الأعضاء.

10- النخر الحاد.

تسرب قيحي

وأشار الخبراء في الهند أيضا إلى أن أعراض عدوى الفطر الأصفر الجديد على المريض في الحالات الخطيرة، يمكن أن يسبب أيضا أعراضًا مدمرة مثل فشل الأعضاء والنخر الحاد، وينصح الخبراء بضرورة الجوء إلى المساعدات الطبية، وذلك في علاج العدوى بمجرد بدء ملاحظة الأعراض.

كما أشاروا إلى أن عدوى الفطريات الصفراء، على عكس العدوى الأخرى، يمكن أن تكون أكثر فتكا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.

ويعتبر الفطر الأصفر تهديد جديد يضرب الهند ويجعل العالم في حالة ترقب، في الوقت الذي تشهد فيه الهند ارتفاعا غير مسبوق في حالات الإصابة بالفطريات السوداء، وأخيرا الفطريات البيضاء أيضا، وكلاهما ناتج عن انتشار العفن في البيئة المحيطة والظروف غير الصحية.

وسجلت الهند رسميا أكثر من 8000 حالة بهذه الفطريات أغلبها سوداء، والتي وجدت مناخا مناسبا لها في ظل تفشي فيروس كورونا الذي أنهك المستشفيات وأضعف مناعة المرضى.