مصر للطيران الناقل الرسمي لفعاليات اجتماعات «الأنوكا» بالقاهرة

أعلنت مصر للطيران رعايتها لفعاليات الجلسة التاسعة عشر للجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية «الأنوكا» المنعقدة بالقاهرة، والتي تنظمها اللجنة الأوليمبية المصرية على مدار يومي 24 و25 مايو الجاري، في إطار اهتمام مصر للطيران بتوفير كل سبل الرعاية للأحداث ذات الاهتمام الإفريقي المقامة على أرض مصر ولتشجيعها للسياحة وجذب السائحين.

وتأتي مشاركة مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لهذا الحدث، انطلاقًا من الدور الريادي الذي تلعبه الشركة في قارة إفريقيا، وتصل فيها شبكة خطوطها إلى ما يقارب 20 نقطة بأنحاء القارة، بالإضافة إلى 15 وجهة عن طريق المشاركة بالرمز مع شركاء مصر للطيران، وحرصت مصر للطيران من خلال مشاركتها على تقديم أسعار خاصة للمشاركين في الفعاليات، بالإضافة إلى الخدمات المميزة التي توفرها على جميع رحلاتها مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لضيوف الجمعية.