13 معلومة عن شريف دسوقي: مشهد تسبب في بتر ساقه

أزمة كبيرة يمر بها الفنان شريف دسوقي وذلك بعدما بتر الأطباء ساقه كمضاعفات إصابته بمرض القدم السكري، حيث أعلنت الفنانة بدرية طلبة، عن إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر ساقه.

بدرية طلبة: شريف دسوقي مريض سكر وأصيب بجرح تسبب في بتر من تحت الركبة

«الوطن» ترصد لكم أبرز معلومات عن شريف دسوقي كما يلي:

1- ممثل ومؤلف وحكّاء ولد في الإسكندرية عام 1967 ويبلغ من العمر 53 عامًا.

2- والده كان يعمل مديرًا لفرقة إسماعيل ياسين وشاهد كل نجوم الفن الكبار مثل إسماعيل ياسين وزينات صدقي وعبدالفتاح القصري.

3- حاصل على مؤهل فوق متوسط «معهد فني صناعي».

4- تعلم التمثيل في بعض الورش الخاصة وتبناه بعض النجوم وشارك في مسرحيات قصور الثقافة.

5- تدرب على يد النجوم الكبار حتى أصبح مدربًا للتمثيل في الجامعات والأكاديميات المتخصصة.

6- اكتشف مؤخرًا إصابته بمرض السكر والضغط والقدم السكري.

7- شارك في بعض الأفلام القصيرة في بداية حياته الفنية.

8- حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

9- نال شهرة واسعة بعد مشاركته بدور «سباعي» في المسلسل الكوميدي «100 وش» مع المخرجة كاملة أبوذكري والفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.

10- يحرص على السباحة على شاطئ الإسكندرية في شهر طوبة للحفاظ على صحته.

11- أُصيب بأزمة بعد انفصاله عن زوجته منذ 20 عامًا وذهب لطبيب نفسي بسبب ذلك.

12- لديه ولد وحيد يدعى آدم يبلغ من العمر 17 عاما.

13-أصيب في ساقه أثناء تصوير أحد الأفلام ولم يكن يعلم بإصابته بالسكري وأهمل في علاجها حتى أصيبت بغرغرينا وتم بترها.