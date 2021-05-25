15 مطلبا لملاك الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة: توفير المواصلات أولا

تقدم ملاك مشروع الإسكـان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، بـ15 مطلبا وملاحظة لجهاز المدينة، جاء في مقدمتها غياب الإنترنت وشبكة الاتصال، وضعف ضخ المياه، وانتشار الناموس بشكل غير طبيعي، وغياب المساحات الخضراء والخدمات العامة وظهور عيوب بعدد من الوحدات السكنية، رغم عدم تسلم الجهاز حتى الآن من المقاولين المنفذين، وحداثة بناء هذه الوحدات.

وأكد الملاك في مذكرة تقدموا بها لرئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، وحصلت «الوطن» على نسخة منها، على ضرورة تفعيل بنود العقد مع ملاك المحلات التي طرحها جهاز مدينة العلمين الجديدة مؤخراً، حتى لا يضطر السكان للخروج إلى العلمين القديمة للبحث عن احتياجاتهم، والعمل على استكمال رصف الشوارع والطرق والانتهاء من أعمال الإنترلوك واللاند سكيب، والانتهاء من جميع أعمال الإنارة داخل طرقات الربط بين العمارات السكنية.

وطالب الملاك بسرعة تشغيل خطوط جديدة لربط المدينة، بالطريق السريع، وسرعة الانتهاء من الموقف الجماعي، لتسهيل الوصول إلى أماكن عملهم.

وشدد الملاك، خلال تصريحات لـ «للوطن»، على ضرورة إعادة النظر في مناقصة البرجولات المنشأه حديثا، والتي اتضح إنها جميعا صعنت من خشب «الأبلكاش» وأخشاب رديئة الجودة، مطالبين رئيس جهاز المدينة بضرورة تحويل ملف إنشاء البرجولات للنائب العام، أو إلزام المقاول برفعها وإنشاء برجولات مطابقة للمواصفات.

الملاك: الجهاز تسلم برجولات مصنوعة من خشب ردئ

وقالت ماجدة إبراهيم، إحدى ملاك الإسكان المتميز، «للأسف الشديد، البرجولات التي تسلمها الجهاز مصنوعة من خشب تصنيع علب الرنجة، ولا يمكن أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية، إذا قارنا بينها وبين البرجولات الموجودة على كورنيش المدينة، فضلا عن خروج المسامير من مقاعدها مما تسبب في تمزق ملابس الأطفال، وإصابة بعضهم بسببها».

وتابعت، أن المدينة التي تنتمي لمدن الجيل الرابع، تعاني من نقص شديد في شبكة الإنترنت، ولايوجد بها وصلات داخلية للدش، ولا يوجد تأمين لعددات المياه بالعمارات.

الملاك: لا يوجد اهتمام حقيقي بالمسطحات الخضراء

وقال نادر محمد، أحد ملاك المرحلة التكميلية، «إنه لا يوجد اهتمام حقيقي بزراعة الأشجار، فقط مساحات فارغة، اكتفى الجهاز بزراعتها بالنجيلة، وتركها فارغة بدون أي أشجار اللهم عدد قليل للغاية لا يتناسب وحجم الموقع»، مشددا على ضرورة الالتزام بزيادة المساحات الخضراء والتشجير، لخلق متنفس ورئة داخل المشروع، خاصة أن المدينة تنتمي لمدن الجيل الرابع.

وأضاف، غير مقبول على الإطلاق، أن يهتم المسؤولين بتشجير الكورنيش واللمسات الجمالية له، وتجاهل أول سكان للمدينة، وشبه غياب المسطحات الخضراء والأشجار عنهم.

من جانبه، وعد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بالعمل على تلافي جميع الملاحظات، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه ملاك المشروع، ومراجعة كافة بنود العقود التي تم إبرامها مع المقاولون لصالح الملاك.

في غضون ذلك، تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، سير الأعمال بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، يرافقهما المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك لمتابعة كافة أعمال المرحلة الأولى بالمدينة تمهيدا لافتتاحها يونيو القادم.

واجتمع قيادات وزارة الإسكان بمسؤولي المكاتب الاستشارية، وعددا من الشركات المنفذة بالمدينة، وتم التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة، وطبقا للمواصفات المحددة سلفا.

الجزار: جاري تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية من أبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن في وقت سابق، أنه جاري تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية من أبراج المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور الخامس، وجاري تنفيذ أعمال التشطيبات لـ15 برجا بالمرحلة الأولى بالمدينة.

كما أكد أنه جاري الإعداد لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، تتولى تنفيذها شركة «cscec» الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترا «68 دورا»، بإجمالي مسطحات 465 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج «56 دورا»، بإجمالي مسطحات 320 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرا بتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.