أول تعليق من «التعليم» على قلة وقت الامتحانات التجريبية

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكوى طلاب الثانوية العامة من قلة وقت الإجابة على أسئلة الامتحانات التجريبية، قائلاً: «هذه مجرد تجربة نتعلم منها وقد وصلت ملاحظاتكم وسوف نتداركها في الامتحان النهائي باذن الله وهكذا تكون الامتحانات التجريبية ذات قيمة كبيرة للوزارة وللطلاب».

وأضاف «شوقي» في تصرصيحات له على جروب «طلاب وطالبات مصر» عبر تطبيق «الواتس آب»، أن الوقت المحدد للإجابة على أسئلة الامتحانات التجريبية ليس هو التناسب الطبيعي بين عدد الأسئلة والوقت في الامتحان النهائي».

جاء ذلك رداً على تعليق طلاب الثانوية العامة بشأن قلة الوقت المحدد للإجابة على الامتحانات النهاردة التجريبية اليت عقدت اليوم، قائلين: «الوقت كان قليل جدا وأنهناك بعض المدارس منعت الطلاب من الدخول بالورقة والقلم مع أن امتحان المواد العملية يحتاج إلى هذه الأدوات لأنه يحتوي على مسائل وخطوات عديدة».