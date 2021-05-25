عاجل.. «التعليم» تسلم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية اليوم

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية التعليم لشؤون التعليم الفني، تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية، صباح اليوم، بالمدارس، وإلكترونيًا، بسبب إجراءات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّ جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية سيتم تعقيمها وتطهيرها، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد «مجاهد»، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة إلتزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على الامتحانات بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان الامتحانية وعدم نزعها طوال وقت الامتحان، للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّ امتحانات الدبلومات الفنية فى مواعيدها المحددة 5 يونيو المقبل، ولن تؤجل بسبب ذروة كورونا، موضحًا أنَّه سيتمّ توفير جميع أدوات التعقيم داخل اللجان الامتحانية، ضمن إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد الأيام الماضية، جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) وذلك للدور الأول للعام الدراسى 2020/2021، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2021/6/5 وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/6/17، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2021/6/19، وتستمر حتى الخميس الموافق 2021/7/1.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3081 لجنة امتحانية مقسمة كالتالي (1506 صناعي - 1196 تجاري - 288 زراعي - 91 فندقي).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنَّه تمّ التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبًا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.