حظك اليوم الأربعاء 26-5-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تختلف الأبراج بين نارية ومائية وهوائية وترابية، ويحرص عدد كبير على متابعة حظ البرج التابع لهم بشكل يومي ، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مستعدا لاتخاذ مواقف بطولية ومؤثرة وتشعر بالتقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المطربة جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في منزل المال واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك بالحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم التشوش تحارب من أجل الحفاظ على علاقاتك، فقط حافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في مواجهتك..استرخ اليوم وفكّر بإيجابية فلا شيء يستحق الغضب.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ما زال الفلك ينصحك بأن تستمع للرأي الآخر وعليك أن تبُدي احتراما لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في منزل الصحة.. اعتنِ بصحتك ونظم جهودك وراقب في صمت وانتبه اليوم لما يدور في الخفاء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تؤثر فيمن تحب وفي الآخرين بشرط أن تبقى هادئا ولبقا وتجنب القيل والقال ولا تتكلم عن أخبارك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم تقدُّم أعمالك وتندمج بسرعة في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الخسوف الكلي في منزل الحب يعدك بعلاقات عاطفية طيبة وتتعامل بود.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل رشدي أباظة، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الخسوف الكلي يجعلك مشوشا.. لا تعرف من أين تبدأ فلا تستسلم للتشوش ونظم أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزل الحظ يعدانك بالسهولة واليسر في خطواتك وتستفيد جيدا من المعطيات.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الخسوف الكلي في منزل العلاقات يدفعك للانفتاح، ويساعدك على توطيد علاقاتك، وفي نفس الوقت تضع حدا للعلاقات الهشة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في منزل المال وعليك أن تخطط جيدا وتراجع خطواتك قبل أن تتحرك لتكسب دعما.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

يدعوك الفلك أن تستدعي كل ما لديك من لباقة لتؤثر فيمن تحب ولتكون مثالا وقدوة إذا أردت أن يتبعك الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في برجك وعليك بالصمود أمام الضغوط، مع الحفاظ على روح الحذر لتحمي نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تنافر الشمس والقمر يطالبك اليوم بالصبر والمرونة أمام أي استفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في منزل الصحة.. استرخ ونظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تظهر خططك أو مشاعرك واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في منزلك الحادي عشر يدعم علاقتك بالزملاء والأصحاب ورؤساء العمل، فقط لا ترفض نصيحة المخلصين منهم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الحب واليوم تتحالف الكواكب لتمنحك يقظة وإشراقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الخسوف الكلي في وضع معاكس.. تحكّم اليوم في عصبيتك واهدأ لتحسن تدبير أمورك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

كن مستعدا للتفاهم بهدوء مع من تحب وينصحك الفلك ألا تعطي الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.