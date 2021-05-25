«هاي فلو نزيل».. ما هي الأجهزة الطبية الموضوعة عليها دلال عبدالعزيز؟

«حالتها حرجة».. هكذا وصفت مصادر طبية داخل المستشفى الخاص الذي تتلقى فيه الفنانة دلال عبد العزيز العلاج، حالتها المرضية، ما استدعى وضعها على أجهزة طبية إضافية، آخرها جهازي «هاي فلو نيزل» الذي يستخدم لزيادة تدفق الأكسجين للمريض، و«باي باب» وهو جهاز تنفس صناعي يستخدم لحالات الاختناق التنفسي.

ورغم ثبوت سلبية المسحة الأخيرة لفيروس كورونا، التي أجريت للفنانة دلال عبدالعزيز، لكن حالتها الصحية لا تزال سيئة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» الأجهزة الطبية الموضوعة عليها الفنانة دلال عبدالعزيز، كما يلي:

الأجهزة الطبية الموضوعة عليها الفنانة دلال عبدالعزيز

1- أجهزة التدفق المرتفع High Flow Devices

تقدم تلك الأجهزة الطبية، كامل متطلبات التنفس الصناعي للمريض.

أنواعها:

- التهوية الميكانيكية Mechanical ventilator.

- Venturi Mask.

وتعمل تلك الأجهزة الطبية على وصول نسبة من 24%: 40% من الأكسجين للجسم.

كما تعطى تلك الأجهزة الطبية من 4 : 10 لترات في الدقيقة.

2- جهاز الباي باب bipap

- هو عبارة عن جهاز ضغط هواء موجب ثنائي، متصل بأنبوب مرن مع قناة الوجه الذي يوضع على فم المريض.

- يساعد الجهاز على دفع الهواء إلى رئة المريض.

- يعمل على بقاء الرئة مفتوحة ما يسمح بدخول الأكسجين بصورة أفضل.

آلية عمل جهاز ضغط الهواء bipap من الناحية الطبية

يعمل جهاز ضغط الهواء bipap، كجهاز ضغط هواء موجب ثنائي يعمل على ضخ الهواء لفم المريض، ومن شدة ضغط الهواء الداخل لفم المريض يمنع انسداد مجرى الهواء برئة المريض ويبقيه مفتوحا، كي يستطيع المريض التنفس بانتظام.

مكونات جهاز الباي باب bipap

1- مصدر التغذية power supply.

حيث تتم التغذية عن طريق مصدرين قدرة، وهم:

أ- power adapter / محول يقوم بتحويل التيار المتردد 220 فولت الى تيار مستمر 24 فولت و 5.0 امبير

ب- battery external / بطارية داخل الجهاز تستخدم حال فصل الجهاز عن مصدر التغذية الخارجي أو انقطاع التيار الكهربائي وتستمر لمدة 5 ساعات متواصلة في تشغيل الجهاز.

2- وحدة الترطيب HUMIDIFIRE.