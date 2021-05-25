بينهم تامر حسني وآسر ياسين.. فنانون أعلنوا دعم شريف دسوقي بعد بتر قدمه

دعم عدد كبير من الفنانين، زميلهم الفنان شريف دسوقي، بعد خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه اليسرى، وذلك من خلال بوستاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

تامر حسني

وكان أول هؤلاء الفنانين، المطرب تامر حسني، والذي كتب منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، دعما للفنان شريف دسوقي، قال فيه «ألف سلامة عليك يا فنان يا محترم، قدر الله وماشاء فعل، أنت راجل مؤمن واللي حصل مش هيأثر بالسلب في أي حاجة في شغلك وحياتك، بالعكس، وبكرة هفكرك بالكرم الكبير اللي هيلازمك من حب ناس وأحلام كتير هتتحقق، وأنا معاك ومش هسيبك، وكلنا معاك ومش هنسيبك، وربنا اللي قبل الكل معاك».

أسر ياسين

وهناك أيضا الفنان أسر ياسين والذي نشر استورى على صفحته على موقع «انستجرام» فيها صورة له مع شريف دسوقي، وعلق عليها قائلا «ربنا يقومك بالسلامة ياسبعبع».

رانيا يوسف

وهناك أيضا الفنانة رانيا يوسف والتى نشرت صورة للفنان شريف دسوقي عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر»، وعلقت عليها قائلة «ربنا يصبرك ياشريف ويخفف عنك يارب».

مي كساب

وانضمت إليهم الفنانة مى كساب، والتى نشرت صورة للفنان شريف دسوقي عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر»، وعلقت عليها قائلة «ألف سلامة عليك ياشريف يادسوقي، وإن شاء الله تقوملنا بألف سلامة وترجع تنور شغلك بإذن الله العلى الكريم».

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة، كانت قد أعلنت عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك»، مساء أمس، خبر خضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر قدمه اليسرى.